喜迎母親節 花店、外賣訂單如潮

商家為母親節準備的禮物豐富多彩，各地大型超市成為鮮花和氣球的海洋。（記者楊青／攝影）

鮮花、美食 、珠寶、美容養生，華人 對母親和太太的感激與呵護之心持續發燒，行業復工速度雖然依然受疫情 陰霾影響，但華洋商家均為將到來的母親節竭盡全力，大型花店、餐館、糕點店外賣貨豐量足，訂單如潮。

本周日是一年一度的母親節，包括Costco、 Albertsons、Trader Joe's、Sprout等大型賣場，和連鎖超市母親節鮮花已提前上市。 Albertsons各地分店變成了鮮花和氣球的海洋，Trader Joe's、Sprout等也紛紛推出網上訂花，方便民眾足不出戶，一些商家推出買23元鮮花就免費送上門，前所未有。

商家為母親節準備的禮物豐富多彩，各地大型超市成為鮮花和氣球的海洋。（記者楊青／攝影）

在Albertsons，母親節的各種鮮花從1.49元的單枝玫瑰和小熊，到9.99元一打的各種玫瑰，到上百元的插花，滿架滿場。店員表示，今年母親節的鮮花是式樣和價格最多樣的一年，經過一年疫情，人們對生活的態度改變不少，親情更濃，不管錢多錢少，對母親、太太和家人愛的表達一樣熱烈。

不過華人社區慶祝母親節的氣氛似乎不比洋人。聖蓋博桔梗花坊老闆Jenie表示，到目前為止，幾乎還沒有接到很多訂單，洛杉磯市中心最大的鮮花市場也沒有出現人潮，代表小商家的生意暫時沒有大改觀。提及疫情一年來，很多華人的消費習慣改變很多，尤其是近期物價飆漲，很多愛家的媽媽更節省，都早早叮囑家人不要浪費錢，華人母愛可見一斑。不過，不喜歡預定的華人也可能臨時採購，給母親們送上驚喜。在南加享有盛名的德成行也特地在母親節前夕準備各式保健套裝禮品，提供兒女孝敬媽媽。

雖然洛杉磯縣從本周四開始進入黃色階段，商家進一步開放，但不少對疫情仍有擔心的家庭，還是打算在家為母親過節，先後影響大型華資餐館的堂食定位，不過不少華資餐飲商家表示，他們母親節的外賣訂單形勢喜人。

艾爾蒙地翠河美食坊老闆David黃表示，目前已接到不少派對外賣訂單，半數以上都是十人以上的單子，看似一些華人會在母親節周末舉辦家庭團聚。從事飲食行業20多年，David過去一年在原來服務的大型餐館堂食關閉之後，回到太太經營的小店幫忙，沒想到小餐館的外賣不跌反漲，過去一年生意至少成長20%以上。

台式美食艋舺台客老闆Golden唐表示，到目前為止，他們在羅斯密和工業市的兩家分店情況有所不同，室內堂食尚未接到大宗的訂位，但母親節外賣訂單不少。他分析，一是旅遊業尚待復原，二是不少華人還是較為謹慎，雖然疫情緩和，不少人也已經注射疫苗，但要拖家帶口出門吃飯，還是非常小心，估計像往年那樣排長隊等位置過母親節的盛況，今年很難出現。