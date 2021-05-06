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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

疫情雖緩 日用品、油價、機票統統漲 秋季前難回軟

編譯組／綜合報導 
2021年萬物皆漲，民眾就算看緊荷包也沒用。（KHOU 11）
2021年萬物皆漲，民眾就算看緊荷包也沒用。（KHOU 11）

疫情趨緩的副作用之一，就是各類物價都上漲，因為出門購物的人變多，離家遠遊的人也變多了，不但日用品漲、油價漲、租車與飛機票都在漲。財經專家認為，至少要到今年秋季後，因為產量回升，價格才可能開始降低。 

開燃料車出門就免不了要加油，德州普通汽油的均價已經到1加侖3元，加州更達到1加侖超過4元。那麼乾脆飛到其他地方度假吧？機票價格同樣在漲，疫情期間一張39元的超低價機票已成為歷史。 

就算到了旅遊當地，消費者的荷包還是免不了失血。因為疫情期間，租車商大量拋售閒置汽車，導致某些景點的每日租車價格，已從200元起跳。而且因為汽車晶片短缺，新車產能低落，這種車以稀為貴的現象，恐怕還得持續好一陣子。 

那繼續窩在家裡呢？只要人都要吃喝拉撒，食物漲、日常用品同樣變貴。全美消費者物價指數光是3月份就漲了0.5%，今年接下來的累積漲幅還可能達到6%。汽水、咖啡漲價不在話下，雞肉、牛肉也在漲，P&G與Kimberly Clark更宣布，尿布與紙類產品都要漲。 

世說新聞／物價瘋漲 未來更貴 專家竟說會漲到這時

買房子呢？同樣在漲。因為原物料越來越貴，現在想要將全屋建材費用壓到15萬元以下，幾乎是天方夜譚，蓋一棟房子的成本最少增加了20%。 

原因是木料成本飛漲，「全美房屋建築商協會」（National Association of Home Builders）說，新屋的木料價格至少增加了2.4萬元，直到秋季才可能會平穩下來。

租車 疫情 汽車

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