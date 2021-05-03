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洛市府貪腐進化 「間接賄賂」檢方難查

編譯組／綜合報導
圖為前洛杉磯副市長陳紓樺（左）與前洛杉磯公共工程委員會成員Jacinto。（洛杉磯市政府檔案照）
圖為前洛杉磯副市長陳紓樺（左）與前洛杉磯公共工程委員會成員Jacinto。（洛杉磯市政府檔案照）

洛杉磯市府近年來爆出連串貪腐賄賂案，不僅止於現金、服務和豪華的拉斯維加斯旅遊。根據聯邦檢察官過去一年來調查發現，企業與政府官員的勾結，已進化到用「間接賄賂」方式圖利官員的家人，包括提供工作進行「酬庸」等。

KTLA電視台報導，聯邦檢察官發現，洛杉磯市前副市長陳紓樺（Raymond Chan）在洛市中心開發案中，替市府委員（city commissioner）的家庭成員安排工作。他的公司也雇用市議員助手的親戚，並提報與另一名市府工作人員母親的虛假諮詢合約等。陳紓樺和前洛市議員惠瑟（Jose Huizar），去年底已被聯邦以勒索和組織犯罪法（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations，RICO)等罪名起訴。

專家稱，這些「間接賄賂」比典型的賄賂更難查。典型賄賂案中，可直接向政府官員捐款。間接性賄賂會讓檢察官在法庭上面臨更大困難。

前聯邦檢察官Brian Kelly說：「陪審員很容易理解，若在你口袋放現金，那就是腐敗，但若這筆錢流向與家人聯繫的某家公司，政客從中受益，並非所有陪審員都可理解。」

洛杉磯市中心Luxe旅館建設案，牽涉洛市府的腐敗面。（洛杉磯市政府檔案照）
洛杉磯市中心Luxe旅館建設案，牽涉洛市府的腐敗面。（洛杉磯市政府檔案照）

根據起訴書和市府紀錄，在其中一項間接賄賂中，檢察官指控陳紓樺指導一名企業主，聘請市長賈西提（Eric Garcetti）任命的公共工程委員會成員Joel Jacinto的親戚。

檢察官稱，該企業主一直希望將他的產品，打入市中心高端建築案中。儘管聯邦調查局並未公開該企業主姓名，但洛杉磯時報稱，該人為王某人(Wang，譯音）。

陳紓樺曾擔任房地產顧問，負責拆除洛杉磯市中心的Luxe Ciy Center，並規畫新建商住合一大樓。根據起訴書，他認為Jacinto是對該計畫相當有影響力的人之一。

他與該市工程局緊密合作，工程局向地產開發商發放建築許可，其親戚替王工作期間，Jacinto收到陳紓樺與其夥伴要求，介入並協助Luex計畫許可程序。

洛市府另一件廣為人知的腐敗案，是前洛市議員惠瑟，檢察官指陳紓華與惠瑟策畫一項付錢才能進場的計畫，以將經濟利益交換官方作為，幫助地產開發計畫順利進行。

陳紓樺的律師Harland Braun辯稱，其委託人是無辜的，檢察官錯誤的將陳的正常商業活動視為聯邦罪行，這些活動與聯邦法律下的賄賂定義並不相近。檢察官並無證據表明他們有交換條件。「他們有我們客戶的錄音檔，知道他沒有得到任何東西。」

聖塔克拉拉（Santa Clara）大學Markkula應用倫理學中心學者John P. Pelissero說，在腐敗案中，家庭成員的經濟利益是常見的，即使這筆錢並未直接進入公職人員口袋，但此舉也可能構成公職的濫用。

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