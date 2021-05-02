我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

洛杉磯千車遊行示威 吳彥祖疾呼：停止仇恨亞裔

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

5月1日上午，由1000多輛汽車、摩托車組成的龐大車隊在洛杉磯縣舉行遊行示威活動，集體發聲向全社會宣示：「停止仇恨亞裔」、重建和諧社會，華裔影星吳彥祖（Daniel Wu）全程參與造勢。

來源：U視頻

洛杉磯千車齊發遊行示威，華裔影星吳彥祖疾呼「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯千車齊發遊行示威，華裔影星吳彥祖疾呼「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯千車齊發遊行示威，華裔影星吳彥祖疾呼「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯千車齊發遊行示威，華裔影星吳彥祖疾呼「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

吳彥祖說：「現在仇恨亞裔犯罪非常嚴重，無論是洛杉機、紐約、舊金山，美國很多城市都發生了類似事件，今天的活動就是為了反對仇恨事件，我們用車文化來呼籲停止仇恨亞裔犯罪。」

洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

上午8時，眾多參加者自駕汽車、摩托車，首先到達洛杉磯市中心Auto Conduct汽車商場外集會演說，之後車隊一路浩浩蕩蕩遊行示威。11時30分，車隊駛達核桃市李興華翡翠金城廣場（Hing Wa Lee Jewelers），繼續集會演說。

洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

從小在舊金山長大的吳彥祖，曾多次發聲反對仇恨亞裔犯罪。他說，「中國病毒言論影響了很多人，作為公眾人物，此時站出來發出聲音是非常必要的，之前沒人幫我們說話，但這一年來，類似仇恨事件幾乎每天都在發生，我要站出來，反對仇恨犯罪。」

洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

此次車隊遊行由李興華翡翠金城發起，影星吳彥祖、珠寶商李兆佳(David Lee) 、汽車商Sean Lee，以及Rob Wang四人共同組織活動。

洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

李兆佳說：「我們幾個朋友都喜歡車，所以就想以車隊遊行方式表達觀點，引發更多的關注。今天有幾千人前來參加，各族裔都有，我很高興。我們想傳達和平、愛的觀點，停止仇恨。」

Rob Wang指出，仇恨亞裔犯罪不是最近才發生，從他的祖父母輩就已經開始。「我們的民族文化是遇到類似事情都不發聲，但是我要發出聲音，不能再這樣下去，我們需要做些什麼，哪怕只是小小改變，我不希望兒女長大以後，還是生活在這樣的仇視亞裔的環境。希望不只是亞裔，全國各族裔都要團結起來，大家一起反對仇恨犯罪。」

活動當天，加州眾議員陳立德到場支持，現場幾千名民眾參與，各族裔齊聲呼喊「停止仇恨亞裔」，遊行車隊上也都貼著「停止仇恨亞裔」的標識。

亞裔 遊行 汽車

上一則

削減監獄人口 加州擬提前釋放7.6萬囚犯

延伸閱讀

台灣高麗菜抵洛杉磯 美食家示範烹饪

台灣高麗菜抵洛杉磯 美食家示範烹饪
洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」
高麗菜、楊桃、芭樂…台灣蔬果到貨 超市可嚐鮮

高麗菜、楊桃、芭樂…台灣蔬果到貨 超市可嚐鮮
機師染疫暫停飛 華航6月航班正常

機師染疫暫停飛 華航6月航班正常
抗議仇亞犯罪 亞裔傳統月發起汽車遊行 影星吳彥祖力挺

抗議仇亞犯罪 亞裔傳統月發起汽車遊行 影星吳彥祖力挺
洛杉磯將舉行汽車遊行抗議仇恨亞裔犯罪 吳彥祖支持

洛杉磯將舉行汽車遊行抗議仇恨亞裔犯罪 吳彥祖支持

熱門新聞

四名劫匪截圖。（爾灣市警局提供）

南加最安全城市 爾灣購物中心出現持槍團夥

2021-04-28 02:17
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

2021-04-24 17:11
警方槍擊案次日現場調查。（視頻截圖）

洛市街頭濫射2死2傷 華裔司機喪命

2021-04-29 02:20
其中一起槍擊案發生在星巴克。（NBC）

華裔優步司機喪生於南加隨機槍擊案 留下兩個孩子

2021-04-28 14:23
只要憑僑胞卡至衛福部臺北醫院，即可享新臺幣5000元的優惠價格 (原價7000元)。（僑務電子報下載）

申辦僑胞卡在台灣享檢疫優惠 僑委會替僑胞爭取權益

2021-04-27 15:43
裝修工人跳槽去了哪裡？（pexels）

世說新聞／裝修業「錢」景佳 華人裝修工竟轉行去這裡

2021-04-30 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高