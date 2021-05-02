洛杉磯千車遊行示威 吳彥祖疾呼：停止仇恨亞裔

洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

5月1日上午，由1000多輛汽車 、摩托車組成的龐大車隊在洛杉磯縣舉行遊行 示威活動，集體發聲向全社會宣示：「停止仇恨亞裔 」、重建和諧社會，華裔影星吳彥祖（Daniel Wu）全程參與造勢。

來源：U視頻

洛杉磯千車齊發遊行示威，華裔影星吳彥祖疾呼「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影） 洛杉磯千車齊發遊行示威，華裔影星吳彥祖疾呼「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

吳彥祖說：「現在仇恨亞裔犯罪非常嚴重，無論是洛杉機、紐約、舊金山，美國很多城市都發生了類似事件，今天的活動就是為了反對仇恨事件，我們用車文化來呼籲停止仇恨亞裔犯罪。」

洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

上午8時，眾多參加者自駕汽車、摩托車，首先到達洛杉磯市中心Auto Conduct汽車商場外集會演說，之後車隊一路浩浩蕩蕩遊行示威。11時30分，車隊駛達核桃市李興華翡翠金城廣場（Hing Wa Lee Jewelers），繼續集會演說。

洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

從小在舊金山長大的吳彥祖，曾多次發聲反對仇恨亞裔犯罪。他說，「中國病毒言論影響了很多人，作為公眾人物，此時站出來發出聲音是非常必要的，之前沒人幫我們說話，但這一年來，類似仇恨事件幾乎每天都在發生，我要站出來，反對仇恨犯罪。」

洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

此次車隊遊行由李興華翡翠金城發起，影星吳彥祖、珠寶商李兆佳(David Lee) 、汽車商Sean Lee，以及Rob Wang四人共同組織活動。

洛杉磯千車齊發遊行示威，「停止仇恨亞裔」。（記者邵敏／攝影）

李兆佳說：「我們幾個朋友都喜歡車，所以就想以車隊遊行方式表達觀點，引發更多的關注。今天有幾千人前來參加，各族裔都有，我很高興。我們想傳達和平、愛的觀點，停止仇恨。」

Rob Wang指出，仇恨亞裔犯罪不是最近才發生，從他的祖父母輩就已經開始。「我們的民族文化是遇到類似事情都不發聲，但是我要發出聲音，不能再這樣下去，我們需要做些什麼，哪怕只是小小改變，我不希望兒女長大以後，還是生活在這樣的仇視亞裔的環境。希望不只是亞裔，全國各族裔都要團結起來，大家一起反對仇恨犯罪。」

活動當天，加州眾議員陳立德到場支持，現場幾千名民眾參與，各族裔齊聲呼喊「停止仇恨亞裔」，遊行車隊上也都貼著「停止仇恨亞裔」的標識。