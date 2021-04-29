洛市街頭濫射2死2傷 華裔司機喪命

警方槍擊案次日現場調查。（視頻截圖）

洛杉磯 市中心27日凌晨連續發生駭人的街頭隨機槍擊 殺人案，嫌犯在被警方追逐數小時後，當場被擊斃。其中一起槍擊案死者證實是住在南巴沙迪那市的華裔優步（Uber）司機朱明志（Mingzhi Zhu，譯音）。另一名死者是24歲新婚男子Alexis Carbajal。據消息來源稱，槍手在五個不同地點連續射擊動機不明，導致二死二傷，兇手似乎與受害者並不熟悉。

據最新消息，嫌犯是Carlos Lopez，50歲，洛杉磯市居民。警方正進一步調查他濫射動機。

朱明志是兩個孩子的父親，27日凌晨1時20分後，他駕駛著凱迪拉克車在位於LA市中心第七街，正準備前往載一名乘客的路上，沒想到被駕駛著Jeep SUV的兇手開槍射穿他汽車的玻璃將他打死，享年42歲，留下妻子和兩名分別是兩歲和八歲的孩子。

優步公司已發表聲明譴責這起命案毫無道理，並且令人心碎。同時朱明志的親友發表聲明指出，他是一位非常努力工作、非常顧家的好先生和好父親。

南加洛杉磯市中心27日（周二）凌晨連續發生五起槍擊案，槍手Carlos Lopez在不同地點導致二人死亡二人受傷，警方追擊嫌犯數個小時追至橙縣，在91號公路與嫌犯對峙，槍手拒絕投降並與警方對峙中交火，警方向嫌犯車內投擲催淚彈。在交火中嫌犯遭擊斃。

槍擊案分別發生在洛杉磯市Exposition Park 和市中心一帶，相隔數分鐘。警方表示槍手曾在五個地點進行槍擊。造成傷亡的第一次槍擊，發生在27日凌晨約1時15分，位於Exposition大道和Figueroa街交匯處，受害者受輕傷。

第二次槍擊隨後不久，位於相距幾個街區的28路與Figueroa街交匯附近，Alexis Carbajal正駕車在一家星巴克咖啡 店得來速道上，他的妻子也在車上，正等待購買咖啡；男子遭槍手襲擊，當場死亡。警方說，Alexis Carbajal與太太新婚不久。

第三次槍擊在凌晨1時20分後，位於LA市中心7街上，42歲華裔優步司機朱明志在駕駛凱迪拉克車前往接客人的路上，槍手射擊的子彈射穿他車子的玻璃窗，他當場被槍擊死亡。