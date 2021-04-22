南加房價創新高 連8個月以2位數速度上漲

南加房價已經連續八個月以兩位數的速度上漲。（記者李雪／攝影）

由疫情引發的房市熱潮，讓南加州的房價 3月繼續飆升，房價達到歷史新高，已是連續八個月以兩位數的速度上漲。

全國房市近大半年來都瘋狂上漲，華府附近一棟價值不到30萬的房子，四天內收到88個出價，其中76個全現金，這條新聞在坊間被人津津樂道。南加華裔經紀羅經程表示，最近遇到聖蓋博谷一棟100多萬元獨立屋，也在短時間接到40多個出價；另一棟87萬房子加價到110萬元；南巴沙迪那市一些小獨立屋，炒到800、900元每平方呎，單價直逼聖瑪利諾。種種奇聞交易在南加地產圈傳播。

據房地產 公司DQNews近日發布的3月數據顯示，南加六縣地區房價中位數較上年同期增長14.5％，達到創紀錄的63萬元，而2月才61.975萬元。售出的獨立屋、公寓和聯排別墅數量增長32.2％。

洛杉磯縣3月房價中位數上漲17.2％，達到75萬元，銷售額上漲33.9％；橙縣（Orange County）當月中位數價格上漲10.6％，至83.5萬元，銷售額攀升38.5％；河濱縣（Riverside County）中位數價格上漲17.9％，至47萬6750元，銷售額攀升37.5％；聖伯納汀諾縣中位數價格上漲18.3％，至42萬9500元，銷售額上漲29.3％；聖地牙哥縣中位數價格上漲15.3％，達68萬元，銷售額上漲22.4％；范杜拉縣（Ventura County）中位數價格上漲12.5％至65.8萬元，銷售額攀升24.2％。

如此火熱的局勢將持續多長時間，是買賣雙方都急切想知道的問題。根據最近Google的報告，「房市何時要崩」在上月的搜尋次數暴增2450%，「為何房市這麼熱？」這段話則僅在一周內，搜尋次數就翻了一倍。不僅有這些數據凸顯出消費者的擔憂，也有南加華裔經紀表示，已有一些買家開始擔憂，即使加價搶到房進入公證程序了，都冷靜下來感到害怕而退出。

南加大 拉斯克房地產中心（USC Lusk Center for Real Estate）主任Richard Green表示，在疫情期間因抵押貸款利率下降，使買家能夠支付更高房屋的價格，同時保持每月還款額大致相同。但他沒有預見到人們的收入增長，因此人們其實無法支付更多。

其他分析人士則認為，除非經濟復甦逆轉或貸款利率突然飆升，否則這種瘋狂的局面將持續下去。John Burns房地產諮詢公司的分析師預測，這種情況可能會持續到12月，南加州的房價都會比2020年同月上漲兩位數。到2022年12月，該價格可能會再增加約6％。該公司研究總監Rick Palacios Jr.表示，供應不足和投資者湧入市場，是造成這些預期的原因之一。