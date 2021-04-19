私人換匯恐涉洗錢 最高判囚20年

私人換匯恐涉洗錢，面臨最高刑期20年。（unsplash.com）

針對華人 圈常有換匯引發的各類刑事案件，洛杉磯刑事律師劉龍珠稱，私人換匯風險非常大，而且可能涉及洗錢重罪，面臨最高刑期20年。

中國留學生 謝小麗近日因私人換匯被騙案件，劉龍珠認為：「這個騙子是打著革命同志的旗號，卻乾著行騙的勾當。相約一起遊行反仇恨犯罪，博取涉世未深的留學生的信任。」

「消費者行動」社區外展部經理張毓潔認為，這類詐騙案選擇對象較多發生在學生身上，「很多留學生都吃過類似暗虧，在微信上轉賬換匯，結果錢有去無回。」

劉龍珠分析，私人換匯主要有兩個動機：「第一是貪小便宜心理，私人換匯匯率 相對低，又無手續費。另一個是圖方便，去銀行換匯需等待時日，不一定當天就能拿到錢。」

張毓潔指出，一些沒有當地銀行帳戶的留學生、遊客也會經常選擇私人換匯，但背後風險事實上很大。「第一個風險是當面換匯，可能被搶劫；第二個風險是，私人換匯被騙的不計其數。」

劉龍珠說，「第三個風險是沒有被騙也沒被搶，但可能會涉嫌洗錢，你的錢是乾淨的，如果對方的錢是不正當收入，也會涉嫌洗錢。」他認為，若對方提出的匯率很低，錢的來源可能是不正當的，如果明知對方錢財來源不當，或者可以合理懷疑來歷不明，就可能因洗錢罪被捕。洗錢是聯邦重罪，最高刑期可判20年。

因為靠近墨西哥邊境，販毒猖獗，洛杉磯是全世界最大的洗錢中心之一。此外，拉斯維加斯、邁阿密、紐約都是全美最大的洗錢中心。

處理過多起洗錢案件的劉龍珠指出，洗錢的一個重要途徑就是換匯，另一個是在賭場裡借錢或者換錢，這些錢也大多來路不正。

張毓潔指出，有些私人換外匯是想逃避課稅，這些人的現金收入沒有如實報稅，也無法把大筆現金短期存入銀行，如果與這些人進行換匯，也恐違法。

對於華人之間私人換匯，劉龍珠建議，除非是朋友親戚，非常了解對方。 「朋友之間換匯，如果雙方錢財都是合法收入，沒有問題，但僅限於小額換匯。如果是大額換匯，事實上也無法確定對方的錢是不是合法收入，建議不要換。」

張毓潔提醒消費者，盡可能找合法經營的金融機構換匯，雖然需要付些手續費，但不會因小失大。 「消費者位於明處，罪犯位於暗處。華人有些小聰明，什麼事都要求快，但無意中就違反了美國法律。」