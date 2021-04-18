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個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬

記者李雪／洛杉磯報導
如今電訊詐騙橫行。（美聯社）
如今電訊詐騙橫行。（美聯社）

如今電訊詐騙橫行，若再配合駭客技術、心理控制技巧等，更能唬住許多民眾。佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，日前她一位貸款客戶申請房屋抵押重貸，結果錢款剛貸出來轉過去，這位客戶就表示錢被全數騙走。原來這位客戶遭遇電訊詐騙，積蓄和房屋共約160萬元都被騙走。

據這位華裔客戶X先生介紹，在正式接到騙子電話之前兩天，他曾收到自稱來自T-Mobil電訊公司的來電，通知說出現了個人信息洩露，目前正在解決，X先生也並未太在意。隨後兩天，他接到了號稱來自上海浦東警局的電話，稱X先生的個人資料可能被人用於一起洗錢案件。

X先生懷疑過這是騙子電話，但是他上網查詢該來電號碼，竟然真的是上海浦東的警局電話。加之先前有自稱電訊公司的通知，讓他開始將信將疑。隨後騙子展開了一系列的誘騙和威脅，表示案件嚴重，需要X先生回到中國配合調查。但X先生因為疫情原因，不敢乘坐飛機，騙子便表示若是無法回來，就需要支付一筆保釋金，還稱屆時若是案子查明水落石出，證明X先生並未牽扯進該案的話，保釋金就會退還。

由於相信這筆錢會退還，X先生便放心地將錢匯過去。騙子還獅子大開口，不斷加碼要價，X先生不僅將全部積蓄近百萬美元悉數匯款，還從女兒處借了幾萬元，而且將他的房產抵押重貸獲得的60萬美元，一共165萬元都分批匯給騙子。而騙子提供了多個銀行帳戶號碼，最後匯的一筆錢的打入帳號竟還是位於橙縣爾灣的開戶行，令人懷疑犯罪團伙或在南加地區。

X先生表示其實多次懷疑，但之所以慢慢的相信了騙子的話，是因為騙子不僅掌握能說出他所有信息，而且似乎駭入他的手機。因為X先生曾通過手機和親友提到此事，親友還提醒他勿要上當。結果很快騙子便再次聯絡他，威脅稱X先生的手機已被警方監控，他告訴親友的行為警方已經掌握，並因X先生洩露了案件調查公務信息，因此還要罰款。而當X先生表示沒有這麼多錢時，騙子還報出他的房產信息，指出他的房屋貸款已經還清，可以重貸獲得現錢。這樣的威嚇和無所不知，讓X先生慢慢深信不疑。

正如所有的騙局一樣，騙子獲得了錢財後立刻消失無蹤。X先生這才恍然大悟，痛失了所有積蓄甚至搭上房產抵押的他，向本地警方和聯調局(FBI)匯報了此案。沒想到警方表示，該犯罪團伙龐大且專業，南加州多地都有受害者，甚至包括律師、教授等高等教育職業者受害，X先生損失的還不是最多的，目前警方正在調查。

X先生希望分享案例呼籲民眾謹慎，他表示尤其是陌生可疑的人來電，勿要多說話，即使本來心生懷疑，多說幾句便也可能一步步被騙子套入陷阱。劉艷秋則提醒民眾，如今許多騙子會透過縣府紀錄查詢房屋產權信息，若發現是貸款已經還清的房屋便知道屋主有錢可騙，從而被盯上，她就曾從客戶處聽說過不少類似案例。

她表示若是還清的房屋，屋主可考慮放一個房屋淨值信用貸款（Home Equity Line of Credit，簡稱HELOC）在上面，這樣查詢產權時就不是還清狀態。此外，民眾若是收到陌生或可疑的網路鏈接，千萬勿要貿然點擊進入，很可能使手機被駭入，讓騙子掌握手機中的信息。

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