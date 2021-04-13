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侵入華婦庭院辱罵 西裔仇恨犯罪被捕

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛杉磯縣警局天普分局證實，一名西裔女嫌犯歧視，被警方以仇恨犯罪與傷害罪名逮補，並關 進天普分局拘留數小時。(天普分局FB)
洛杉磯縣警局天普分局證實，一名西裔女嫌犯歧視，被警方以仇恨犯罪與傷害罪名逮補，並關 進天普分局拘留數小時。(天普分局FB)

針對亞裔的仇恨事件愈越演愈烈，洛杉磯縣天普市（Temple City）華裔居民陳女士，11日在自家院子與兩名友人聊天時，無緣無故遭到路人辱罵。不過陳女士一改亞裔息事寧人態度，與那名路人吵起架來，並報警讓警察聽她與路人的吵架內容，警方後來依仇恨犯罪將這名路人拘捕，送進拘留所。

她在臉書上貼文描述案發過程及結果，引起熱烈回響，眾人紛紛留言喊「讚」、「做得好」、「大快人心」。

洛縣警局天普分局值班指揮官Vienna 12日證實，該名女嫌犯走進私家前院對人開罵，語言涉及種族歧視，並一度用身體推拉受害者及其友人，被警方以仇恨犯罪與傷害（hate crime／battery) 罪名逮補。案發後她在天普分局拘留數小時，因行為未造成他人嚴重傷害被釋放。問及這名路人隨意闖進私人土地是否構成犯罪？Vienna回應說，這名路人主要是因仇恨犯罪被抓，而仇恨犯罪實際上比闖入私人土地的罪行更嚴重。

陳女士表示，她與兩名朋友在自家前院草坪上聊天，突然一名西語裔中年女子侵門踏戶，未經同意就進入她家庭院，朝著他們的方向走來，不停用言語挑釁朋友A。她起初不想惹事，叫朋友A不要理會，也不要看這名中年女子。但中年女子不但不走開，反而一直辱罵陳女士及她的兩名朋友，並喊著「以為你們是亞洲人了不起嗎？」、「滾回去妳家」等字句，還罵他們是「亞洲婊子」，並多次模仿華人說話口吻嘲笑三人，甚至試圖用身體攻擊三人，挑釁意味相當濃厚。

陳女士看不下被欺負，在確認對方手上沒有攻擊武器後，開始向對方大聲吼叫，要對方離開她家，並告訴對方不該隨意走進他人的院子。沒想到這名中年女子還是不離開，大喊「這裡是美國，這是我的人身自由，你們才應該滾回自己的國家」。字字惹怒陳女士，她一氣之下開始回敬粗話，並跟對方吵架，不過字句都不扯上「國家」或「種族」等歧視相關字眼。同時在吵架的過程中，她也同時報警。

陳女士說，當時因為忙著跟對方吵架，撥通911電話後，沒時間跟警察解釋，直接讓警察聽兩人吵架的對話內容。警察在短短五分鐘內，依911電話顯示的地址，出現在她家門口，並在路口轉彎處找到那名路人。抵達現場的巧是一名越裔警察，女嫌犯名看到又是亞裔，照樣朝著越裔警察開罵，警察立刻將她上手銬拘捕，押回警局。

陳女士及其友人在向警方做筆錄時，描述事情經過，被警方告知，這次事件屬於仇恨犯罪，屬於重罪。

陳女士坦言，過去一直認為針對亞裔的仇恨案件，只會在公眾場所發生，從沒想過類似事件會發生在自家院子。這名中年女子若只是單純路過開罵，也就罷了，但她走進院子向著她和朋友開罵，這種舉動令人惱火。

她認為，美國亞裔長期以來都是默默耕耘，就算被欺負也是忍下來不出聲，以致逐漸成為其他人欺壓的對象。然而這樣子忍讓是錯誤示範，有必要為自己發聲表達出來，別人才能知道亞裔的想法和不滿。她呼籲亞裔遇到類似事件，最好報警立案。相信一旦仇恨犯罪案例增加，會受到更多人重視。

天普分局向陳女士表示，未來將增加巡邏次數，並建議民眾在住家前的各種角度，安裝攝像機，萬一有事發生可留作存證，保護自身利益。

洛杉磯縣警局天普分局證實，一名西裔女嫌犯歧視，被警方以仇恨犯罪與傷害罪名逮補，並...
洛杉磯縣警局天普分局證實，一名西裔女嫌犯歧視，被警方以仇恨犯罪與傷害罪名逮補，並關 進天普分局拘留數小時。(天普分局FB)

警察 亞裔 仇恨犯罪

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