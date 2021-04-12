羅蘭岡鬧市槍擊 30歲男遭射殺 白色寶馬跑車門有彈孔

案發路口的加油站外停滿警車。（記者王若然／攝影）

華人聚集的羅蘭岡 （Rowland Heights）11日凌晨發生重大槍擊事件，一名30歲男子被當場射殺。案件發生在羅蘭岡鬧區，洛縣 警局封鎖案發現場長達12小時取證勘查，在當地引起不小轟動。

洛縣警方11日證實，這名30歲男性死者不是亞裔，但尚未公布姓名。具體事發原因仍在調查當中。警方在接到槍擊報案電話後，警員在凌晨2時40分左右抵達柯立瑪路(Colima)和富樂頓路(Fullerton)交口一帶調查。發現一名不明身分的男子已在現場死亡。

根據電視台現場畫面，有一輛白色寶馬豪華跑車i8停在人行道邊，破碎的駕駛側車窗似乎有一個彈孔。車門上也有彈孔。車輛的乘客側門已打開，但目前不清楚死者當時是否駕駛跑車。警方目前尚未發布有關嫌疑人的信息。

羅蘭岡11日發生槍擊案。（本報記者／攝影）

根據一名華人網友爆料，他於案發時的2時40分左右經過那個路口，他說，當時停下來「看了一分鐘」，他說推測死者是槍手，當時對i8跑車開槍，被跑車撞死，跑車距離死者陳屍處有5、60米左右，最後停在逆向車道，車門開著。不過該名網友的說法未經警方證實。

案發地位於羅蘭岡鬧區，周圍有許多商家。警員在11日凌晨開始封路，範圍從柯立瑪路和富樂頓路交口處算起，東西南北各一個街區，一直到下午約4時才解封，因此給當地居民、商家帶來不少麻煩。一名上下班經過當地的華裔民眾表示，因為封路當天上班還遲到了。路過時，看到警察 在盤問幾個華裔民眾。

洛杉磯縣警員在案發現場，向附近民眾詢問可能的線索。(本報記者／攝影)

截至11日下午4時30分，案發當地商家均已恢復營業，案發附近有一個羅蘭岡警局服務中心，有許多警察在場，但他們拒絕透露更多信息。