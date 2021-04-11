托倫斯護士遊行反仇恨犯罪 稱種族主義是公共醫療危機

托倫斯護士示威抗議反亞裔仇恨罪行，稱種族主義為公共醫療危機。（KTLA視頻新聞截圖）

托倫斯Mary醫療中心Providence Little Company 護士9日舉行示威遊行 ，抗議針對亞裔 美國人日益激增的暴力襲擊，稱種族主義是公共醫療危機。

該醫療中心各族裔護士都參加了此次示威遊行，其他一些民眾也加入隊伍，護士們大聲疾呼：種族膚色不應成為犯罪攻擊的目標，必須停止仇恨犯罪 ，種族主義就是公共醫療危機。

自去年3月開始，全美16個大城市的反亞裔仇恨犯罪率激增，部分地區更是增長了三位數，這與新冠病例的增加以及人們對亞太裔美國人成見有關。

亞裔營養師Lerisa Varzabal說：「以前我們可以安全地去任何地方，現在甚至害怕去公園。我們要勇於面對反亞裔仇恨犯罪激增的現實，團結起來，反對仇恨犯罪。」

歌手、女演員Miki Yamashita 指出，在過去的一年，很多亞裔婦女被歧視，遭受仇恨犯罪和暴力行為，這些都是不公平的。

亞裔護士Ludy Chang說：「我們生活在同一個國度，所有人都是一樣的，沒有白種人、黑種人、黃種人之分。」

當天，除了亞裔護士之外，其他族裔護士也加入示威遊行，抗議針對亞裔的仇視犯罪：「有些年老的亞裔婦女被殘忍地被推倒在地，她們是某個人的奶奶，也可能會是我們自己的奶奶，我們的家人。」