該逃或留？ 蒙市槍案 父子淡定幸無恙

蒙市殺人現場視頻裡，目擊者父子反應引發討論。（視頻截圖）

蒙市餐館男女被殺現場視頻曝光，不少網友針對當時在餐廳一對父子的反應引發熱議。有網友認為父親表現很正確，判斷槍手不會傷及無辜，鎮定保護孩子，也有人認為父親應該帶著孩子第一時間逃離現場。

在視頻裡，有一對父子坐在靠窗位置，在槍手朝死者開槍射擊時，父親的表現比較鎮定。有網友質疑他為什麼如此鎮定，立刻抱走孩子不是最好的保護嗎？畢竟自己又沒有槍，坐著保護不了兒子。有網友反駁說，當時没辦法跑，那個爸爸肯定怕一跑起来槍手就會射他們，而服務生剛好在門口位置，順勢跑掉了。

網友Yang Zuo表示，在這種情況下是逃還是原地不動見仁見智。槍手從開槍到第一次換彈匣時間很短，孩子受驚，父親第一時間嚇住了，沒來得及抱孩子走，且槍手在跟女死者拉扯中，似乎有一顆流彈擊中了孩子後方的牆壁，騰起一陣煙霧，孩子父親立刻抱住孩子的頭保護他。槍手換彈夾時候，面朝方向和槍口方向都指向父子附近，這個時候他如果慌忙抱孩子起身就走，對於槍手來說太顯眼，可能引發槍手激情殺人。當然也可能是父親已經被嚇住了，不敢動。且從那個位置到出口，抱孩子走將會背向槍手很長一段時間，其實很危險。

他說，從槍手背後逃走和從槍手面前逃走，所面臨的風險和承受的壓力差別非常大。槍手換完彈匣期間和補槍以後，第一次朝左上方的女士看了一眼，後來又看了看父子，但都沒有理會。父親此時大概感覺這是尋仇，不太會傷及無辜。

亞市華人 David劉有多年警局義工和槍枝使用經驗，他說，其實面對槍手，很難說有一定對或一定錯的做法，都要根據現場情況來判斷。此案目前來看，這位父親是做了正確的決定。因為服務生是第一個和殺手照面的人，但是殺手並沒有殺服務生，說明殺手有目標，並不是隨意射殺。如果是隨意射殺，當然要抓住一切逃離現場的機會。像其他人距離門口比較近，且不在槍手視線範圍，較方便離開。