疫情下名校招生聲稱不看SAT、ACT 申請者更多錄取率更低

今年排名第一的普林斯頓大學校園一角。（學校官網）

選擇性最嚴苛的常春藤 大學聯盟（Ivy League）6日發出2021年錄取通知。疫情下的大學招生 出現了新趨勢，由於SAT、ACT 標準化考試成績暫時取消，名校申請人數顯著成長，錄取率普遍下降，哈佛、普林斯頓、哥倫比亞的錄取率甚至降到4%以下。不過，申請人群體更加多樣化，少數族裔和家庭第一代大學生增加。

今年排名第一的普林斯頓大學（Princeton University），共收到3萬7601份常規申請書，比上一年增加4765人，成長率14.5%。學校錄取1498人，錄取率3.98%，低於上一年的5.56%，並且是過去十年該校史上申請者最多、錄取率最低的一年。不過，今年錄取的新生中，家庭第一代大學生22%，高於去年的17%。新生中有68％自我認同為少數族裔或混血兒。儘管申請量增加15％，但大學仍致力於整體審查流程（Holistic review process）。

排名第二的哈佛大學（Harvard University），從5萬7435名申請者中錄取了1968人。其中常規申請錄取了1221人，早期申請錄取747人。最終錄取率為3.43%，低於去年的4.92%，下降近1.5%。亞裔入學率從去年的24.5％成長到27.2％，女生過半佔52.9％。國際學生14.5%，高於去年的10.8%；家庭第一代大學生20.7％。另外，有55%新生有資格獲得學校獎助金，預計年均1萬2000元。

此外，今年哥倫比亞大學(Columbia)申請人數為6萬548人，錄取2218人，錄取率 3.66%；耶鲁大學（Yale）申請人數4萬6905人，錄取2169人，錄取率4.62%，皆創歷史新低。

除常春藤聯盟大學外，其他頂尖大學的招生概況也是如此。麻省理工學院（MIT）從3萬3240名申請人中，僅錄取了4％；比較上一年，申請人增加66％，但錄取率則從7％下降到3%。

著名的文理學院科爾比學院（Colby College），今年創紀錄地從1萬5857名申請人中僅錄取8％，比較去年的錄取率10％和前年的13％皆下降。儘管標準入學考試列為選擇性，但是Colby學院收到的申請人考試成績都很高：ACT平均34（36滿分），SAT平均是1520（1600滿分）。新生中35%是有色人種，11％是國際學生。

在全美小型文理學院排名第一的威廉姆斯學院（Williams College），今年也從1萬2500名申請者中錄取了8％。錄取率比兩年前的12%下降。另一所知名的Swarthmore學院，今年的錄取率也從去年的9％下降到8％。