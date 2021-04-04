洛縣社區傳播 顯著減少

MIS-C是與新冠肺炎相關的嚴重炎症，影響21歲以下的兒童。洛縣共確診158名患有MIS-C的兒童，一人死亡。（取自洛縣縣府臉書）

洛杉磯縣公共衛生局3日公布，當日新增839例新冠病例，40例死亡。目前有596例患者住院，其中27％在重症監護病房。這與去年3月疫情 初期的每日住院人數相似，平均三天日均住院人數為627人。另外公共衛生部門繼續追踪洛縣 兒童多系統炎症綜合症（MIS-C）的病例。迄今為止，洛縣確診158名患有MIS-C的兒童，其中包括一名兒童死亡。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，這是一個令人鼓舞的趨勢，反映幾周前所經歷的社區傳播已顯著減少。民眾通過遵守衛生指令，並在符合條件時接種疫苗 ，確保彼此之間的安全，盡大家所能減慢傳播速度，預防感染並挽救生命。

接種疫苗的資格範圍已擴大到50至64歲的所有居民，並且從4月15日起洛縣所有16歲及以上的居民都可以接種疫苗。儘管目前疫苗供應仍然有限，但他們正在努力確保增加重災區的居民和工人獲得疫苗的機會。

另外洛縣158名患有MIS-C的兒童均已住院治療，其中40％的兒童在重症病房中接受治療。患有MIS-C兒童中有26％為5歲以下兒童，5至11歲兒童佔43％，12至20歲佔31％，其中，拉丁裔兒童佔報告病例的73％。