橙縣槍擊命案 兇嫌認識死者 了解下手辦公樓區域

發生槍擊案的物業為一處辦公大樓。（記者王全秀子╱攝影）

南加橙縣 日前發生槍擊 命案，導致三名成人及一名九歲男童不幸遇難身亡。兇嫌認識受害者，了解辦公樓區域以及如何誘捕他們，心思縝密。該案2日下午在橙縣法院過堂，兇嫌Aminadab Gaxiola Gonzalez在爾灣加大醫療中心治傷，以視訊方式出庭。他目前由橙縣警局羈押不得保釋。

橙縣警局揭露，嫌犯進入房地產服務公司「Unified Homes」作案前，先用自行車纜繩鎖將綜合大樓的大門鎖住，將背包懸掛在肩膀上，手持槍枝有備而來。

據警局發言人Jennifer Amat表示，案發後警方接到多起911報警電話，警察 抵達現場後同嫌犯發生槍戰，擊中槍手後，再用斷線鉗剪掉繩鎖進入大樓。Amat表示，嫌犯Aminadab Gaxiola Gonzalez居住在安那罕市（Anaheim）。警方還在現場找到一把半自動手槍和一個裝有胡椒噴霧劑、手銬和彈藥的背包。

警方公布，嫌犯當時住在安那罕的一家汽車旅館內，駕駛一輛租來的車抵達案發地點。警方發布的一張照片顯示，男子身穿黑色和灰色衣服，戴著墨鏡，一頂棒球帽和一個黑色的手帕遮住臉部進入公司。他的左肩上有一個背包，右手有一支槍。

警察在辦公樓庭院裡發現兩名受害者，後證實為是九歲男童及他的母親，警方發現這位母親因試圖保護孩子，嚴重受傷，被送往醫院救治。據洛杉磯時報報導，該名男孩被認為是「Unified Homes」一名職員及受害者的兒子。隨後警方又發現三具屍體，一名女屍在樓上戶外的地上，以及在公司兩間辦公室內發現一具男屍和一具女屍。

據洛杉磯時報報導，21歲的Kennedy Gonzalez證實，警方公布槍擊案嫌犯是他的叔叔，並且還提到他認識涉案中的人員，曾參加過許多聚會和家庭聚會。但他不確定九歲的男童是誰的孩子。

嫌犯的一名鄰居Rosa表示，她經常能看到他和他的妻子，以及兩個男孩和一個十幾歲的女孩去散步。這一家人住在Anaheim Royal Estates50號的活動房，他們經過時和鄰居揮手打招呼，但從未展開談話。Rosa還透露，嫌犯的妻子Aleyda Mendoza曾在Unified Homes任職房地產經紀人，並曾告訴Rosa，如果想要買房可以找她。「丈夫看上去很不錯，而且是一個彬彬有禮的建築工人」，她不敢相信這位男子竟然做出這樣的事情。

「Calico Financial」毗鄰辦公大樓內的「Unified Homes」，業者Scott Clark表示，在這棟辦公樓工作的員工大約有30至40人，大多數企業有兩到三名員工，並指出「Unified Homes」可能是該建築群中最大的企業，有10到12名員工。 Clark表示，大多數時候他都在晚6時左右下班，但案發當天，他因事在下午4時30分就離開辦公室，槍擊事件發生時，他公司的工作人員也已離開。