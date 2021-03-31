加州州長紐森罷免戰 西語裔是關鍵

州長紐森2月時前往西裔眾多的洛杉磯Ramona Gardens Recreation Center，宣布接種新措施。 左為第51選區州眾議員Wendy Carrillo，右為洛市議員Kevin de Leon。兩人均是當地西裔勢力的要角。（美聯社）

加州 州長紐森 將面臨的罷免投票 ，決定關鍵在於紐森的防疫措施到不到位、能否重新贏回西語裔社區的民心。西語裔是加州人數最多的族裔，但卻也是受到新冠病毒侵害最深的一群人，特別是近半的西語裔擔任第一線勞工，裁員潮中失去飯碗的有一半是西語裔，更是死亡比例最高的族裔。

美聯社報導，西語裔政治分析師強調，固然在西語裔選民之間，民主黨以3比1的壓倒性優勢勝過共和黨，但紐森「千萬別把西語裔當鐵票」。除了疫情的負面衝擊之外，西語裔雖然願意表態支持，但真正會出來投票的往往少很多。紐森2018年競選州長時，確實獲得西語裔壓倒性的支持，但這次罷免與2018年不同，每位選民都會收到郵寄選票，而西語裔卻是不喜歡郵寄的一群。

另外，罷免投票的方式不同於一般選舉，選民雖然會投下兩張選票，一張是否同意罷免紐森，另一張則是你支持誰接任。只有當罷免案過半、成立時，第二張選票才會開始計票。因此想要拉下紐森的共和黨人，當然想要拉攏越多越好的西語裔選民，自己當選的機會才會更高，因此說共和黨群狼撲虎並不為過。因此，前聖地牙哥市長佛康納（Kevin Faulconer）雖然不會說西語，卻選在西語頻道發表首場演說。

所以，紐森現在到底在西裔中還有多少支持者？南加大（USC）­的廣泛民主中心（Center for Inclusive Democracy）主任羅米諾（Mindy Romero）指出，反對者強調，如果不是紐森決策錯誤，不會有那麼多西語裔死於新冠，紐森必須給個交代；支持者如州議員岡薩雷茲（Lorena Gonzalez）則說，紐森確實是該給個說法，但不是該拉他下台，答案是否定的。

超過70位西語裔意見領袖在2月時致函紐森，要求他重視西語裔死亡率不成比例地高，「因為加州的疫苗接種與應對措施忽略了拉美民眾」。似乎與之相對，紐森最近就選在西語裔眾多的橙縣宣布接種新措施，三周內16歲以上的加州人都將能接種疫苗，並承諾確保西語裔的權益。其後，紐森又宣布，約40%的疫苗會分配給最弱勢的地區（依郵遞區號劃分）。

雖然他說此一決定，排除種族考量，但涵蓋的區域多半是西語裔眾多的加州南部與中部。紐森最近在接受美聯社訪問時強調，他非常重視西裔受到疫病侵害的狀況，並且希望為流離失所的農工安排住所，並改善接種措施。但他又說，「我確實很看重，但我不是刻意為之，更不是為了選舉而做，真的真的就是本於人性」。