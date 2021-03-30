染疫像感冒 華裔2姊妹康復無後遺症

聖瑪利諾兩個月前因節日聚會不幸染疫的LL和妹妹經過十多天的隔離休息，迅速痊癒，目前重新上山下海，充滿活力。（LL提供）

聖瑪利諾市華裔LL女士和妹妹，今年1月前後因和友人節日聚會，不幸雙雙染疫，但幸運的LL表示，感覺就像得了普通小感冒。好了就好了。經過十多天休息、隔離，她和妹妹都沒有再出現疲倦、發燒、肌肉 酸疼或睡眠不佳等任何不良感覺，一切都很快回復到正常，「我們上星期又去滑雪 了」。

LL和妹妹是在聖誕和新年節日期間，在朋友聚會中雙雙中招，節日期間她們相約到一個朋友家聚餐吃飯。那天，大家相約各自帶上拿手菜，加上主人準備的美食，歡聚一堂。本來約了十人左右，沒想到現場有十多人，雖然來客比計劃的多，但大家當天都非常小心，吃飯前所有人幾乎一直戴著口罩，也相對注意保持距離，只是在吃飯期間才取下口罩。

但萬萬沒有想到，聚會回家三天之後，多人測出陽性，包括LL。在朋友聚會之後的第二天和姊姊火鍋聚會的LL妹妹，稍後也測出陽性。

LL仔細回憶當天和朋友們聚會的情形，唯一可能的漏洞是，吃飯時接受了朋友碗中的食物，當時那位朋友拿多了一些菜，感覺可能吃不完，又不想浪費食物，所以問她要不要拿去，她當時不多加考慮答應了，這些食物就從朋友的飯盤到了她的碗中。

「我感覺年紀和平常的身體狀況，都讓每個人的感染反應和恢復情況不同」，LL表示，她和妹妹的感染症狀都不是很明顯，除了感覺有點鼻塞和胃口不好之外，其他身體感覺無多異樣。測出感染後，LL一直在自家隔離，特別注意在飲食上與家人分開，也避免身體接觸。所幸在此期間，其他家人都沒有感染。大約兩周後，她和妹妹都再次檢測 ，均已轉陰。