華婦抗疫2個月重生 留下洗腎後遺症 家人party相迎

鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

南加州 新冠疫情 各項數據穩步下降，民眾生活逐步向回復正常邁進。過去一年直接遭受疫情衝擊的被感染者劫後餘生，一些人感覺「就像感冒好了」，早已重新上山下海生龍活虎，活力一如從前；一些人則留下嚴重後遺症，每周洗腎三次，幾家歡樂幾家愁。

今年1月16日因感染導致嚴重呼吸困難，住進鮑爾溫公園市凱瑟醫院加護病房(ICU)的鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，上周終於重回奇諾岡溫暖的家。讓她備感溫暖的是，女兒特別爲她準備了歡迎回家的派對「welcome home party」，邀請親朋好友開車過門爲她祝賀；長青會十多名會員也專程前往看望，為她打氣。

鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家，女兒特別爲她準備了welcome home party，邀請親朋好友開車過門爲她助興，長青會的十多名會員專程前往看望，為她加油打氣。（鑽石吧長青會提供）

本來説好只是開車路過、問候祝福，最後老朋友們卻忍不住紛紛下車，歡聚一堂。由創會會長施吾庠帶隊的長青會的老朋友們，當天特別給張秀娟帶去禮物和紅封包，祝願她早日康復。

張秀娟和先生在南加 州出現疫情之後，幾乎一年足不出戶，最後卻疑因近距離照顧感染疫情的兒子而染疫，在持續出現頭昏頭疼、發燒發冷、渾身無力，十多天幾乎吃不下什麽東西，最後連床都起不來的情況下，家人將她送到醫院。醫生根據其肺部情況，要求她馬上住院，住院數日後情況繼續惡化，因呼吸困難一度上了呼吸器，令全家和所有親朋好友的心都提到嗓子上。

萬幸的是，在加護病房住院長達一個多月後，張秀娟最終戰勝病毒出院。回家前，她被轉到一家療養院進行數周的調養觀察。

終於可以坐在自家門前和老朋友們聊天的張秀娟，心情相當好，看上去氣色也還不錯，在明媚的春光下，和大家聊天大半個小時，相當開心。不過她表示，大病一場，感覺身體還是大不如前，現在説話和走路都不成問題，但感覺身體相當虛弱。由於在住院期間一下消瘦30磅，整個身體感覺輕飄飄。

此次染疫身體的一些器官也受到不少破壞，現在一個星期得洗腎三天，更是她所始料未及。不過她表示，能夠活著回到家，而且每天都感覺更好一點，已是最大的福分。