我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

80%新冠康復者 有後遺症

記者王若然／洛杉磯報導

隨著疫苗的普及，新冠疫情的黑暗盡頭曙光乍現。但對於新冠病毒對人類的長遠影響，人們還需要進一步研究。近日對新冠肺炎康復者的一項研究中，顯示有80%的康復者至少有一項後遺症，其中第一大就是「疲倦」。

美中家長親子教育協會（East Meets West Parent Education Club）28日舉辦線上講座，邀請紐約長老會皇后醫院老年醫學科及緩和治療科主治醫師潘欣心(Cynthia X. Pan, MD)，講述她感染新冠肺炎的親身經歷，和目前已知的新冠肺炎後遺症研究。

潘欣心說，根據最近研究，有80%的新冠肺炎康復者至少有一種後遺症。在諸多後遺症中，最常見的是日常「疲倦」，占58%。其次是「頭疼」，占44%。其他較常見者包括「注意力不集中」（27%）、「脫髮」（25%）、「失去味覺」（23%）、「氣短」（24%）、「呼吸急促」（21%）、「咳嗽」（19%）、「出汗」（17%）、「記憶力減退」（16%）等。

除了生理，還有不少康復者有心理後遺症，如焦慮、抑鬱。統計顯示，每五個新冠病人中就有一個，在確診新冠肺炎後的90天內，接受心理治療。

潘欣心在去年3月確診新冠肺炎，她表示，自己目前還未出現長期後遺症。她希望告知公眾這些可能的後遺症，讓他們知曉後遺症確實存在，不要因為有這些症狀而慌張。

潘欣心講起去年新冠疫情爆發時的事情依舊很感傷。她說，當時醫院逐步將其他科室改成收治新冠病人，醫院最高時93%以上的病人都是新冠病人。她在3月26日上班時感到渾身發冷、疲倦，後來測試新冠肺炎呈陽性。隨後，她回家休養開始了與新冠病毒的搏鬥。

她說，「緩和治療」（palliative care）是她的專業領域，在抗擊新冠病毒時，她利用緩和療法，幫助自己戰勝新冠病毒，獲得康復。「緩和治療」是指除了藥物治療，給病人心靈上的支持，在多方面支持他們康復。她將她戰勝新冠病毒的經驗總結為「ABC」三項，A代表「了解，接受」（Acknowledge， Accept），B代表「呼吸、基本需要」（Breathing，Basics）， C代表「勇氣，連結，社區，同理心」（Courage，Connection，Community，Compassion）。

潘欣心在台灣出生，七年級時移民美國，目前是紐約長老會皇后醫院老年醫學科及緩和治療科主治醫師。

紐約長老會皇后醫院老年醫學科及緩和治療科主治醫師潘欣心。（視頻截圖）
紐約長老會皇后醫院老年醫學科及緩和治療科主治醫師潘欣心。（視頻截圖）

新冠肺炎 紐約長老會皇后醫院 疫情

上一則

錯接惡客被刺重傷 洛杉磯華裔司機夢魘兩年

下一則

領失業金 1萬200元可免稅

延伸閱讀

頭上出現紅皮疹以為濕疹 竟是皮膚癌前病變

頭上出現紅皮疹以為濕疹 竟是皮膚癌前病變
前十字韌帶斷裂一定要開刀嗎？金牌選手李晟綱分享心路歷程

前十字韌帶斷裂一定要開刀嗎？金牌選手李晟綱分享心路歷程
高膽固醇血症猝逝 醫師曝「6大高危險族群」

高膽固醇血症猝逝 醫師曝「6大高危險族群」

被控重症病房禁區性侵學妹 馬偕醫師：兩情相悅 沒逼口交

被控重症病房禁區性侵學妹 馬偕醫師：兩情相悅 沒逼口交
指關節疼痛打字困難 竟是類風濕性關節炎上身

指關節疼痛打字困難 竟是類風濕性關節炎上身
吳重璟醫師專治腳部疾病預防勝於治療 歡迎預約諮詢

吳重璟醫師專治腳部疾病預防勝於治療 歡迎預約諮詢

熱門新聞

20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知