80%新冠康復者 有後遺症

隨著疫苗的普及，新冠疫情 的黑暗盡頭曙光乍現。但對於新冠病毒對人類的長遠影響，人們還需要進一步研究。近日對新冠肺炎 康復者的一項研究中，顯示有80%的康復者至少有一項後遺症，其中第一大就是「疲倦」。

美中家長親子教育協會（East Meets West Parent Education Club）28日舉辦線上講座，邀請紐約長老會皇后醫院 老年醫學科及緩和治療科主治醫師潘欣心(Cynthia X. Pan, MD)，講述她感染新冠肺炎的親身經歷，和目前已知的新冠肺炎後遺症研究。

潘欣心說，根據最近研究，有80%的新冠肺炎康復者至少有一種後遺症。在諸多後遺症中，最常見的是日常「疲倦」，占58%。其次是「頭疼」，占44%。其他較常見者包括「注意力不集中」（27%）、「脫髮」（25%）、「失去味覺」（23%）、「氣短」（24%）、「呼吸急促」（21%）、「咳嗽」（19%）、「出汗」（17%）、「記憶力減退」（16%）等。

除了生理，還有不少康復者有心理後遺症，如焦慮、抑鬱。統計顯示，每五個新冠病人中就有一個，在確診新冠肺炎後的90天內，接受心理治療。

潘欣心在去年3月確診新冠肺炎，她表示，自己目前還未出現長期後遺症。她希望告知公眾這些可能的後遺症，讓他們知曉後遺症確實存在，不要因為有這些症狀而慌張。

潘欣心講起去年新冠疫情爆發時的事情依舊很感傷。她說，當時醫院逐步將其他科室改成收治新冠病人，醫院最高時93%以上的病人都是新冠病人。她在3月26日上班時感到渾身發冷、疲倦，後來測試新冠肺炎呈陽性。隨後，她回家休養開始了與新冠病毒的搏鬥。

她說，「緩和治療」（palliative care）是她的專業領域，在抗擊新冠病毒時，她利用緩和療法，幫助自己戰勝新冠病毒，獲得康復。「緩和治療」是指除了藥物治療，給病人心靈上的支持，在多方面支持他們康復。她將她戰勝新冠病毒的經驗總結為「ABC」三項，A代表「了解，接受」（Acknowledge， Accept），B代表「呼吸、基本需要」（Breathing，Basics）， C代表「勇氣，連結，社區，同理心」（Courage，Connection，Community，Compassion）。

潘欣心在台灣出生，七年級時移民美國，目前是紐約長老會皇后醫院老年醫學科及緩和治療科主治醫師。