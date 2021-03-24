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「休閒世界」韓裔老婦收歧視信 威脅「滾回祖國」

編譯組／綜合報導 
崔女士的先生過世後，接到種族歧視威脅信。（ABC 7）
崔女士的先生過世後，接到種族歧視威脅信。（ABC 7）

橙縣海豹灘市（Seal Beach）的退休聖地「休閒世界」（Leisure World）出現仇恨犯罪威脅信函。韓裔崔女士（Claudia Choi）表示，她的母親接到威脅信，要母親「最好打包，滾回祖國，因為妳不屬於美國」。海豹灘警方已經介入調查，關注仇恨犯罪的The Golden Rain Foundation發表聲明，譴責仇恨言詞與暴力威脅。 

崔女士表示，她的83歲父親今年2月剛過世，但在喪禮當天，82歲的媽媽卻接到一封匿名信，上面寫道，「妳（媽媽­）得小心啦，最好是行李捆捆、離開美國，因為這個社區不在歡迎妳了」。崔女士說，這封匿名信是手寫的，應該來自某位社區居民。信上還說，「妳先生走的正好，因為這樣美國就少了一個亞裔。」 

崔氏夫婦與四個女兒的合照，兩人事業有成，四個女兒都上大學。（ABC 7）
崔氏夫婦與四個女兒的合照，兩人事業有成，四個女兒都上大學。（ABC 7）

ABC 7報導，崔家老夫婦在當地事業有成，養育四個女兒，且全都念了大學。夫婦約十年前在休閒世界置產，因為當地適合退休生活。崔女士不解地說，她的父母每到選舉都很光榮地參加投票，他們跟其他人一樣都是美國人，那些追著他們、高喊他們不受歡迎的人真是噁心至極。面對近來的仇亞氛圍，崔女士說她很難過，很傷心這樣的情緒會以醜陋的方式出現。 

The Golden Rain Foundation表示，他們相信這封仇恨信函應該出自某社區居民之手，警方已展開全面調查。基金會也與社區居民聯絡，強調種族仇恨令人反感，基金會會進一切可能找到疑犯，並將其繩之以法。海豹灘市警局表示，他們正在盡一切可能查出疑犯，包括DNA、指紋、筆跡比對，與調閱監視器畫面。如有線索可找John Ainley，電話562-799-4100分機1113或發電郵至[email protected]

美國 退休 仇恨犯罪

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