亞裔老人護狗被襲擊全都錄 不排除仇恨犯罪

爾灣亞裔老人遭毆，警方發布嫌疑人頭像、視頻全力追捕。（警方提供）

南加橙縣爾灣 （Irvine）亞裔 老人19日被毆打致傷，警方現已鎖定嫌疑人正面頭像，並公布了一段嫌疑人在犯罪現場的監控錄像，尋求公眾幫助識別、查明毆打亞裔老人的嫌疑犯。警方目前不排除犯罪動機是仇恨犯罪 。

影音來源：爾灣警局╱記者邵敏後製

據爾灣警局22日晚發布的消息，19日（週五）下午7時，69歲的被害人在爾灣市的Sierra Vista Middle School遛狗，看到一隻沒有戴狗鏈的黑白色大狗，判斷可能是哈士奇犬，這隻狗的主人是一名年輕男子，正在這個地區慢跑、踢足球。

大狗當時向老人有攻擊性地靠近，為了避免發生衝突，老人抱起自己的小狗。幾分鐘後，大狗再次靠近，老人失去了對自己小狗的控制，兩隻狗開始打鬥，老人趕緊衝過去將牠們分開。就在試圖保護小狗時，老人的頭部被那名慢跑的男子從後面襲擊。之後，犯罪嫌疑人帶著大狗離開該地區，被害人最終被送往醫院接受治療。

被害人在離開現場時，拍下了犯罪嫌疑人的照片，警方也從該地區獲得監控錄像。嫌疑人是一名男性青少年，膚色較深，離開前身穿白色長袖上衣，外套深色短袖T恤，穿深色短褲、白色護腿褲襪、黑色運動鞋，以及背著白色背包。犯罪嫌疑人還可能與一輛白色轎車有關。

該案的犯罪動機目前尚不清楚，警方並沒有排除仇恨犯罪的可能性。爾灣警局正在尋求公眾幫助，識別該名嫌疑人，任何民眾如果有與此案相關的信息，請致電爾灣警局，電話：949-724-7000，或者與負責該案的警探Gavin Hudson聯繫，電話：949-724-7168，電郵：[email protected]。