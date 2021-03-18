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「全僑譴責歧視亞裔」 南加僑界呼籲白宮、國會保護亞裔安全

記者王若然／洛杉磯報導
「全僑譴責歧視亞裔美國人活動」線上記者會。（視頻截圖）
「全僑譴責歧視亞裔美國人活動」線上記者會。（視頻截圖）

加州中國大專院校聯合校友會17日發起「全僑譴責歧視亞裔活動」線上記者會，有南加州20多個亞裔社團，及約14位民選官員出席，向白宮、國會和司法機關發聲，要求保護亞裔安全，禁止種族歧視

記者會上主要向政界提出四點要求：保護亞裔人身及財產安全，禁止種族歧視，倡導族群互動和諧，立法保障少數民族平等權益。國會眾議員趙美心從華盛頓特區發來視頻，她說，疫情爆發一年來，亞裔一直遭受歧視和攻擊，部分原因來自於前總統川普在疫情中使用不當詞彙，而其支持者更甚。目前國會正在制定「無仇恨法案」來打擊對亞太裔的仇恨罪。

羅斯密副市長勞朱嘉儀說，在打擊對亞太裔的仇恨犯罪的同時，也要保證犯罪者真正得到相應懲罰，才能有力地阻止犯罪。聖蓋博市副市長廖欽和鼓勵民眾若遭受攻擊，或看到別人遭受攻擊要及時撥打911。

亞凱迪亞市議員鄭博仁說，這次反對亞裔仇恨罪的聲浪之所以這麼大，與南加州中國大專院校聯合校友會這樣的亞裔組織發聲有直接關係。在美國的華人，一定不要分來自哪裡，要積極團結起來。「全世界都在關注這次美國華人會有怎樣的表現和行動，只有不分你我團結一心，才能制止對亞裔的仇恨犯罪」。

遭受種族歧視的民眾可以撥打電話211舉報。

當天記者會共同發起團體包括羅省中華會館、大洛杉磯台灣會館、世界越棉寮華人團體聯合總會、全球韓華聯誼會、洛杉磯僑界急難救助協會、加州台灣同鄉聯誼會、洛杉磯台美商會、美西華人學會、南加州中文學校聯合會、美國越柬寮華人團體等20多個團體。

參與的民選官員有聯邦眾議員劉雲平、Katie Porter和金映玉（Young Kim），加州眾議員周本立、蒙市市長饒影凡、亞凱迪亞副市長戴守真、聖蓋博市議員卜君毅、 鑽石吧市議員周柏華、聖蓋博市議員丁言愉等。

亞裔 種族歧視 加州

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