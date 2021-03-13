反亞裔仇恨犯罪 亞裔聯合站出來

聖蓋博谷華裔民選官員、商家、法界人士12日聯合地方警方，發起反亞裔仇恨犯罪行動，呼籲華人和亞裔不再做沉默族群，團結一致抗擊甚囂塵上的亞裔仇恨犯罪。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷華裔民選官員、商家、法界人士聯合地方警局，發起反亞裔仇恨犯罪 行動，呼籲華人 和亞裔不再做沉默族群，團結反擊甚囂塵上的亞裔仇恨犯罪。

55選區加州眾議員陳立德聯合聖蓋博谷東區華人社區和商家，發起反亞裔仇恨犯罪教育宣導，12日上午在洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局啓動，核桃／鑽石吧警察局局長雷耶斯和華裔警員David戚、拉朋地市長Charlie Klinakis、亞凱迪亞市市議員鄭博仁、洛縣保險委員張國興、李興華集團主席David李、鄧洪律師等出席，呼籲提高針對亞太裔（AAPI）的仇恨犯罪的認識，消除對亞裔的誤解。

陳立德表示，針對華人和亞裔的仇恨犯罪由來已久，華人和亞裔社區爲此付出了沉重代價。從修建鐵路、挖金礦時代開始，華人就遭受排斥；1982年華人青年陳果仁，因被誤認為當時搶走美國汽車工人飯碗的日本人而被活活打死。陳立德表示，華人因爲黑頭髮黃皮膚，不管是第二、第三或第五代，常常被看成是「外國人」。16號法案、SCA5等都再現對華人和亞裔的歧視，不管你的成績4.0還是SAT考1600分。他有同事的孩子，GPA3.7還是進不了波莫那加州理工大學。

陳立德表示，近期針對亞裔的仇恨犯罪更是讓人憤怒。但當他向一些主流公司請求幫忙時，很多人都認爲華人和白人一樣有很多優勢，不需要幫忙。「但事實上華人不但沒有白人的優勢，也沒有其他少數族裔的資源」。他表示，華人和亞裔如果不站出來大聲疾呼還是會繼續被欺負，華人一定要團結起來為自己的權利而戰。

根據Stop AAPI Hate數據統計，從去年3月開始，超過3,000名亞裔遭到了攻擊，9%遭遇到肢體衝突，6%被人惡意吐口水，71%遭到言語辱罵。根據加州州立大學數據，與2019年相比，2020年的反亞洲仇恨犯罪增加了149％。

雷耶斯警長表示，近期北加州灣區和洛杉磯地區相繼發生針對亞裔年長者的仇恨犯罪讓人震驚，警方不會容忍任何形式的仇恨犯罪。他表示，鑽石吧、核桃市和周邊地區目前沒有接到直接攻擊亞裔的仇恨犯罪報告，但去年接到三起語言仇恨事件，分局已記錄並上呈洛縣警察總部。核桃／鑽石吧警局已做好準備，配合華人和亞裔社區和商家防範仇恨犯罪。

拉朋地市長Charlie Klinakis和亞凱迪亞市市議員鄭博仁都表示，將在自己管轄的城市反對仇恨犯罪。鄭博仁指出，儘管膚色不同，亞太裔同樣在盡自己的努力爲這個國家做貢獻。洛縣保險委員張國興感謝華裔民選官員為亞太裔族群發聲。李興華集團主席David李表示，亞太裔很少大聲向外界表達想法，但不代表我們不需要幫助或可以忍受不公平的對待。鄧洪律師也指出，亞裔民眾要積極捍衛自己的權益，投票支持幫助亞裔官員，呼籲立法保護亞裔免受仇恨犯罪的傷害。

雷耶斯局長同時提醒民眾提高自我保護意識，不管本人是受害者還是目擊者，都應立即向當地警局報告，核桃警察局電話909-595-2265或緊急情況打911。