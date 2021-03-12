死者古道熱腸、女兒活潑可愛…華人母女命案 同事悼念感傷

賈佳的辦公桌整潔如舊，她的同事們至今都無法相信她已離去。（讀者提供）

庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）華人母女命案已發生數日，對她們的親朋來說是非常煎熬的日子。賈佳（Jia Jia）的公司同事至今都無法相信她離去的事實，賈佳和他們一起共事八年，為人熱情爽朗，而她八歲的女兒更是天真可愛。他們呼籲警方能早日抓到真兇，慰藉這對母女的在天之靈。

賈佳工作的地方也在庫卡蒙加牧場，她為產品經理，在公司服務八年。這是一個像家庭一樣的公司，同事之間相處的非常融洽，疫情 期間同事還會互相幫忙購買日常物品。賈佳的同事在案發那個周末去超市買日用品，想幫賈佳帶一些，試圖電話聯繫她，卻一直沒有音訊。結果看到新聞才知道前兩天還鮮活的一個生命就這樣離去了。

賈佳公司的老闆11日提起她時還忍不住哽咽，她說，賈佳是山東青島人，有著山東人的善良直爽，如朋友家中有狀況，她都熱情招呼朋友去她家。她們像家人一樣一起工作多年。她的女兒Ruby每周都有一天到公司，小女孩管她叫奶奶，只要她來公司進門就喊奶奶，只要找到她，她就露出開心滿足的笑容，這個笑容深深印在她的腦海。

Ruby每次來公司，都大包小包帶著自己喜歡的零食分給大家，如有人沒來，她還提醒給那個人留著。Ruby像一隻快樂的小鳥一樣喜歡在公司東跑西跑，有時還在公司裡跳繩。8日本來是Ruby答應要來公司的日子，結果就聽到噩耗。公司同事還專門開車到賈佳家門口確認，結果出來大家都泣不成聲。

她前兩天去賈佳家和她的先生短暫見了一面，賈佳的先生悲傷過度，說話時都需要親戚攙扶。她詢問「你們是不是得罪什麼人了」，她的先生表示，他也不知道，當時妻子和孩子及閨蜜住在主臥，他住在另外的房間，根本不知道發生了什麼。因為家裡還有母親，面臨喪妻和喪女之痛，他必須堅強，因為還要照顧母親。

她說，賈佳的父母還在青島，父親中風 ，無法想像老人知道噩耗後的結果。這幾天她的腦海裡全是她們母女的音容笑貌，看著手機裡Ruby在公司跳繩的幼小身影，心中悲痛她永遠停留在八歲，再也無法長大。她不知道可為這對母女做點什麼，但是她們不能白白喪命。她和公司全體同事已寫聯名信給警方，呼籲警方能嚴懲兇手，不能讓其逍遙法外。

這起兇殺案發生在7日凌晨，兇手趁夜進入室內，44歲的母親賈佳和8歲女兒Ruby孟被刺死，還有另外一名38歲女性友人被刺成重傷，送醫後生命無礙。坊間傳聞說，這起案件是女性友人因車禍 撞死人，保險理賠後，該友人賣掉爾灣房產以規避更多賠償金，但死者家屬對賠償金額度不滿，因此來此尋仇，可能導致賈佳母女被誤殺，此說尚未被警方證實。