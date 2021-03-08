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羅蘭岡屢傳搶案 華裔居民反彈 集會籲警保護身家安全

【羅蘭岡訊】
羅蘭岡集會。（CBS）
羅蘭岡集會。（CBS）

羅蘭岡（Rowland Heights）近日發生一系列針對亞裔的搶劫案，引發當地居民反彈。雖然搶案嫌疑人已被警方抓獲，但仍有華裔居民和亞裔權益組織，6日聚集羅蘭岡某商業廣場，要求當局加強巡邏該地區，確保民眾的生命財產安全。

CBS電視報導，幾十名民眾在其中一起搶案發生地點、一家華資麵包店所在廣場集會。其中包括麵包店搶案受害人蔡女士的兒子Vincent、花店搶案受害人的女兒。

Vincent說：「當事情發生在你家人身上時，你會變得生氣和煩惱。你必須要做些什麼。」Vincent的母親蔡女士在農曆除夕大年卅在這家華資麵包店內結帳時，被一非裔搶匪搶走皮包，她被拉扯摔倒在地，膝蓋受傷。Vincent表示，母親已經在羅蘭岡生活25年，從沒經歷過這種事。

亞裔權益組織Asians With Attitude負責人Sam Bun說：「我們多數人不敢說或做事情，這也是為什麼我們要發起這個組織和活動，讓亞裔社區知道他們不孤獨。」

Asians With Attitude組織最先在北加州成立，旨在抗議日益增長的仇視亞裔案件。現在該組織在南加州也開展活動，抵制對亞裔的仇恨。

根據Stop AAPI Hate組織的數據，自去年3月以來，全美有超過3000起仇視亞裔事件，其中9%涉有肢體衝突，6%包括咳嗽和吐痰行為，71%為語言侮辱。

被搶蔡女士兒子Vincent。（CBS）
被搶蔡女士兒子Vincent。（CBS）

亞裔 羅蘭岡 加州

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