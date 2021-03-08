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洛縣本周將獲31.2萬劑疫苗 緩解供不應求

洛杉磯訊
道奇球場疫苗接種站。（本報檔案照）
道奇球場疫苗接種站。（本報檔案照）

洛杉磯縣新冠肺炎疫情持續緩和，住院病人數持續下降。隨著大批疫苗將在接下來的一周運至洛縣，疫苗供應匱乏的狀態將改善。

洛縣7日新增1313新冠確診病例，新增死亡人數22人。目前洛縣累積確診達120萬3152人、累積死亡人數2萬2029人。

洛縣新冠肺炎住院病人持續下降至1132人，與1月初的8000人相比，有巨幅下降。根據洛縣衛生局數據，洛縣共做了590萬次檢測，總確診率為19%。

洛杉磯縣將在接下來一周接收到至今最大數額的疫苗配送，其中三分之二將給第一針劑接種者。洛縣官員表示，希望這是終結疫苗匱乏的開始。

洛縣衛生局科學主管Paul Simon醫師說，洛縣本周預計接收31萬2000劑疫苗，包括5萬3700劑嬌生疫苗。這批疫苗中，將分配62%給第一劑疫苗注射，扭轉前幾周將大部分疫苗分配給第二針劑注射者的狀況。

疫苗供應量增加意味著更多民眾可以接種疫苗。目前洛縣約170萬必要行業員工，包括教師等都可以注射疫苗。 Simon醫師表示，3月15日開始，洛縣將擴大疫苗接種至16至64歲有基礎疾病的民眾。洛縣正在制定下一階段施打人群的詳細標準，或許需要施打者出具醫療證明。

隨著春假將到，洛縣衛生局提醒民眾從外州返回洛杉磯縣，需要自我隔離十日。

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