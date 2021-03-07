加州接種千萬劑疫苗 全美最多

加州已成為全國接種新冠疫苗人數最多的州。（電視台視頻截圖）

截至3月5日，加州已經提供了1000萬劑的新冠疫苗 接種。與此同時，「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測呈陽性比率和因感染COVID-19而住院的人口比例也在下降，呈現出積極的現象。

州長紐森（Gavin Newsom）在推特上分享的一段視頻中稱，這是「努力將疫苗從冰櫃中取出並投入人們懷抱的一個主要標誌」。他說，加州接種的新冠疫苗總劑量超過全國其它任何一個州，也超過世界上除六個國家以外的其它所有國家。

紐森說：「我們唯一的限制是製造疫苗的供應鏈。但我看到了光明。不僅僅是光明，光明在這條隧道的盡頭。到目前為止，加州18歲及以上的居民中有22.4%的人至少接種過一劑疫苗。」

據疾控中心（CDC）統計，加州是美國人口最多的州，每10萬居民目前接種了2萬5490劑新冠疫苗，落後於南達科他州、西維吉尼亞州 和奧克拉荷馬州等人口較少的幾個州。另外，新墨西哥州每10萬人已接種新冠疫苗3萬6530劑，阿拉斯加州 每10萬人已接種了3萬8476劑。

3月5日當天，加州各縣報告了5153宗新增的COVID-19陽性病例。過去7天的日均新增病例下降到4409宗。去年12月下旬，在一次大規模的病例激增期間，加州日均有多達4萬5388宗新增陽性病例。自疫情大流行以來，加州共報告了356萬8544宗陽性病例。

洛杉磯縣是加州最大和疫情最嚴重的縣，3月5日當天報告了2022宗新增陽性病例，聖地牙哥縣報告了499宗，聖伯納汀諾縣報告了267宗。隨後是橙縣、沙加緬度縣和聖他克拉拉縣。

儘管陽性病例已下降到接近上一次激增之前的水準，但死亡人數仍高於去年夏季那次激增期間的數字。3月5日當天，58個縣報告了403宗死亡病例。過去七天日均死亡292人。而在今年1月下旬，加州日均死亡高達566人。截至3月5日，加州已有5萬3869人死於感染COVID-19。

單日死亡病例最高的幾個縣集中在南加州和中谷。3月5日，洛杉磯縣報告了132宗死亡病例，聖伯納汀諾縣有94宗，橙縣有62宗。隨後是佛萊斯諾縣、寇恩縣和聖地牙哥縣。

過去幾周，加州因感染COVID-19而住院或在住進加護病房（ICU）的患者人數也有所增加。3月4日，4179人的住院病人人數比3月3日下降了6.1%。這比1月初單日近2萬2000人住院的峰值大幅下降。

與此類似，3月4日，ICU病房的病人數量與3月3日相比下降了6.1%，從1月10日峰值的4868人减少到1190人。