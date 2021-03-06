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殘殺老人 律師：應加刑非減刑

記者邵敏／亞凱迪亞報導
洛縣檢察長賈斯康。（取自臉書）
洛縣檢察長賈斯康。（取自臉書）

兩年前華裔老人蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）在亞凱迪亞市家中遭搶劫遇害，兇嫌迪亞茲（Heber Enoc Diaz）因在「搶劫和盜竊期間實施謀殺」等重罪名，面臨終身監禁不得假釋的量刑。但現任洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）推行刑事改革可能會使嫌犯減刑。對此，洛杉磯刑事辯護律師劉龍珠認為，這起惡性案件完全符合加刑條件而不是減刑。

劉龍珠指出：第一，被害人是76歲老人，弱勢群體，幾乎沒有反抗能力。加州刑法規定，如果對65歲以上老年人實施犯罪行為，多加一條傷害老人罪。第二，嫌疑人殺害老人的手段非常殘忍，使用錘子、刺刀和美工刀行凶。第三，謀殺是在搶劫過程中發生的，理應數罪併罰。這些都符合加州刑法的加刑條件。

劉龍珠指出，檢察長賈斯康想要給嫌犯改過自新的機會，但他的見解完全違背了加州刑法，「法律就是法律，檢察官只是執行法律，而不是改變法律。」

儘管現在檢察長提出要減刑，但劉龍珠認為，被告加刑的可能性還是很大。「如果這樣的案件都不判死刑或無期徒刑，那還有什麼比這起案件更惡劣？加州已經20年沒有執行死刑，我個人覺得，無期徒刑最適合本案判決結果。」

4月22日本案將預審。劉龍珠律師認為，按照法律程序，從預審開始到最後判決至少需要一年，嫌犯最終量刑结果有待觀察。

洛杉磯刑事辯護律師劉龍珠認為，該惡性案件完全符合加刑條件。（劉龍珠提供）
洛杉磯刑事辯護律師劉龍珠認為，該惡性案件完全符合加刑條件。（劉龍珠提供）

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