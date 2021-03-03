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挺台灣鳳梨窘境 僑委會發動僑界買 但…美根本沒開放進口

記者謝雨珊／洛杉磯報導
美國尚未開放進口台灣鳳梨。（聯合新聞網）
美國尚未開放進口台灣鳳梨。（聯合新聞網）

中國大陸日前無預警對台灣鳳梨下禁令，稱3月1日起台灣鳳梨禁止外銷至中國大陸。中華民國僑務委員會2月28日號召全球台商及僑胞採購鳳梨。南加州有部分僑團採購意願濃厚，但海外農產品不能隨意進入美國，造成「心有餘而力不足」的窘境。

僑委會發布新聞稿指出，「僑委會委員長童振源說，此次向海外僑界發起購買台灣鳳梨支持台灣農民活動，號召全球台商及僑胞力量，串聯全球行銷台灣鳳梨，一起相挺台灣農民。世界台灣商會聯合總會會長梁輝騰2月28日率先認購1萬公斤鳳梨，美國、加拿大、澳洲、法國、德國、越南、菲律賓、馬來西亞、日本、印尼等地區台商及僑胞紛紛熱心響應訂購，甚至願意用費用高昂的空運，令人感動。」

但問題是美國目前不准台灣鳳梨進口，僑民根本買不到。客委會海外諮詢委員邱啟宜表示，海外僑界確實已動起來，包括紐約地區、北加州、及南加州僑社的認購都非常踴躍，希望用行動支持台灣果農，同時盼品嚐到家鄉水果風味，不過美國農業部 (USDA) 並無開放政策，暫時無法進口台灣鳳梨。

他認為，這已經超出了僑社「願不願意認購」的層面，因為這攸關區域農產品檢疫制度及進出口相關規定，不像當初認購口罩這麼簡單。美國目前不允許台灣鳳梨、蓮霧、釋迦、青棗等生鮮水果進口。有些人認為鳳梨可透過空運或虛報進來美國，但邱啟宜不建議這麼做，因為這將涉及非法進口，必須承擔聯邦刑事責任。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑的辦公桌上有三顆鳳梨，力挺台灣鳳梨。（取自AIT...
美國在台協會（AIT）處長酈英傑的辦公桌上有三顆鳳梨，力挺台灣鳳梨。（取自AIT臉書）

洛杉磯僑教中心副主任廖儷雲表示，許多僑胞得知鳳梨採購的消息都十分關心，詢問度也非常踴躍，他們期盼透過採購支持台灣農產品。僑委會收集各國進口貿易的規定，目前確定美國尚未開放進口台灣鳳梨。未來有望開放海外僑胞採購鳳梨相關加工食品，讓僑胞以行動支持。僑委會與農委會在台灣有窗口，鼓勵海外企業團購，另外也有廠商名單及聯絡管道，歡迎僑胞透過在台親友，在台灣購買新鮮鳳梨，支持台灣果農。

邱啟宜遺憾地表示，無法進口台灣鳳梨到美國，令許多僑胞失望，不過從該案也可知道，全球海外僑社對台灣特殊風味的水果都相當捧場。呼籲台灣農業當局應當更加緊腳步，與全球各先進國家簽訂互惠互利協議，讓更多人在合理合法價錢下，品嚐到家鄉水果的滋味。

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