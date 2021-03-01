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仇恨犯罪？51歲華裔教師助理 羅斯密市巴士站被暴打

記者謝雨珊／羅斯密市報導
51歲Matthew Leung在巴士站等待途中，被騎著自行車的男子一頓暴打，頭部和手部重傷。（Gofundme網站）
51歲Matthew Leung在巴士站等待途中，被騎著自行車的男子一頓暴打，頭部和手部重傷。（Gofundme網站）

洛杉磯縣羅斯密市2月初有一名51歲華裔教師助理，在等公車時，被人用拐杖攻擊頭部及手部，身受重傷，親友懷疑是一起仇恨犯罪，但警方否認。不過因為近期全美和加州各地，接二連三針對亞裔長者發生的仇恨犯罪事件愈演愈烈，讓很多華裔覺得遭人鎖定，日子過得心驚膽顫。

例如加州奧克蘭 (屋崙) 華埠，今年初至今已有三名耆老被人惡意推倒在地，其中包打括91歲亞裔老人；紐約市法拉盛一名50多歲婦女被推撞倒地昏迷；舊金山一名84歲長者遭遇攻擊，受傷而死等等。

根據Gofundme捐款組織頁面描述，51歲梁馬修（音譯：Matthew Leung）在結束購物後在公車站等待，遇到一名陌生男子騎自行車路過。梁馬修友善詢問男子搭乘的巴士號碼，自行車男子給予回應。五分鐘過後，自行車男子無端搶走梁馬修的拐杖，並朝他猛打，梁馬修流血癱倒在地。梁馬修被送醫急救，出現輕微腦震盪，頭部遭縫針，手指也因自我防衛而意外斷掉。

不過，洛杉磯時報的報導提供不同版本說法，該報指出梁馬修在等巴士時，一名陌生的自行車男子經過，並上前詢問他巴士離開了沒有，梁馬修才給予回應，不久後卻被男子暴打一頓。本報記者試圖聯繫梁馬修還原真相，但截至截稿時未能獲得回覆。

根據Gofundme捐款頁面組織人Rita Wong及其他五人指出，梁馬修是一名在林肯岡（Lincoln Height) Gates Street小學的教師助理，在該校服務超過20年，因公立學校資金短缺導致工時減少，經濟條件困難。他們形容梁馬修為人友善熱心，如今在路上遇襲，造成身心出現部分殘障，鼓勵大家捐款協助他度過經濟困難。捐款目標為3萬5000元，目前捐款金額已超過6萬2500元。

針對該案未被定位為仇恨犯罪一事，負責案發轄區的洛杉磯縣警局天普分局新任分局長Mark Reyes受訪時表示，經過警探調查，該案並非針對亞裔的仇恨犯罪，只是一場隨機打人的事件。隨機打人犯是一名25歲青年，他患有精神疾病且有毒癮。

然而接二連三針對亞裔的仇恨犯罪，讓不少南加華人出外時異常心驚膽顫。尤其洛杉磯是華人聚集最多的地方之一，疫情之下雖然外出減少，但出門購物或散步在所難免。

住在阿罕布拉市的蘇小姐，就很擔心長輩出門會受到異樣眼光，不鼓勵長輩獨自出門。蘇小姐說，疫情爆發後就發生不少針對亞裔的歧視事件，還以為疫情稍緩之後，類似事件會隨之驟減，沒想到仇恨事件只有越演越烈，尤其近期有太多案例，因此她不太敢讓長輩長時間在外單獨走路，深怕老人家出什麼挽救不回的意外。

亞裔 仇恨犯罪 洛杉磯

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