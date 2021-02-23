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亞市Tesla撞柱腰折1死2傷 Las Tunas大道5年5死

記者張宏／亞凱迪亞市報導
21日午夜位於Las Tunas大道和El Monte道交口發生嚴重車禍，導致一死兩傷，現場一片狼藉。（CBS）
21日午夜位於Las Tunas大道和El Monte道交口發生嚴重車禍，導致一死兩傷，現場一片狼藉。（CBS）

亞凱迪亞市（Arcadia）這條街究竟是什麼情況，五年內五人因車禍在此喪生？21日午夜，亞市Las Tunas大道和El Monte道交口附近又發生嚴重車禍，導致一死兩傷，現場一片狼藉，汽車殘骸散落一地，路燈的水泥柱直接被撞斷。在車禍發生不遠的地方，2019和2016年也曾分別發生過死亡車禍。

影音來源：記者張宏／攝影

21日晚約23時37分，在Las Tunas大道和El Monte道交口附近發生車禍，據初步調查，一輛汽車在Las Tunas大道上向東行駛，在靠近El Monte道時，車子失去控制撞到路邊兩個電線桿和一個防洪控制圍欄。警察趕到現場時，發現車內駕駛者已當場死亡，另外兩名乘客受傷，被送往醫院接受治療。

據一名現場知情人士，現場四處散落著汽車殘骸，兩個燈柱的水泥石頭被撞飛到百呎之外，碎片到處都是。車體則嚴重變形到根本看不出什麼款式的車，後來調查人員初步認為是輛Tesla，登記車主的住址是在阿蘇薩（Azusa）。當時車裡有三個人，其中兩個人坐前座，第三個人坐在後面，車禍發生時，後面的那個人從車內飛出來，受傷相對比較輕。但駕駛者在警察趕到現場時已沒有脈搏，車子還著火，死者屍體被燒到。

事發地點22日還在封鎖中。（記者張宏／攝影）
事發地點22日還在封鎖中。（記者張宏／攝影）

目前此案還在調查中，死者身分還未公布，初步調查不排除超速是導致車禍的可能性。有車禍線索的人可通過626-574-5151與亞市警察局聯繫，案號21-0623。如要匿名提供信息，可撥打800-222-TIPS呼叫8477，或使用網站http://lacrimestoppers.org。

電力公司人員22日在現場維修被撞毀的電線桿。（記者張宏／攝影）
電力公司人員22日在現場維修被撞毀的電線桿。（記者張宏／攝影）
電線桿的水泥柱竟然被撞碎。（記者張宏／攝影）
電線桿的水泥柱竟然被撞碎。（記者張宏／攝影）

亞市的Las Tunas大道近年事故不斷，距離這次車禍不遠處的Las Tunas大道和Live Oak街交界處，在2019年8月8日晚曾發生嚴重車禍，當時駕駛者Carl Chandler從Santa Anita道往Las Tunas大道西向行駛，之後撞向中央島，跑到Las Tunas大道東向路段，並衝向路邊撞進一棟華人花店。亞市消防局趕到事故現場後，駕駛者Carl Chandler死亡，車上沒有其他乘客。

21日午夜位於Las Tunas大道和El Monte道生嚴重車禍，導致一死兩傷...
21日午夜位於Las Tunas大道和El Monte道生嚴重車禍，導致一死兩傷，現場一片狼藉。（讀者提供）
21日午夜亞凱迪亞市Las Tunas大道和El Monte道交口發生嚴重車禍，...
21日午夜亞凱迪亞市Las Tunas大道和El Monte道交口發生嚴重車禍，導致一死兩傷，現場一片狼藉。（讀者提供）

在2016年12月13日凌晨1時50分左右，Las Tunas大道與西Live Oak 交口處的北側人行道發生車禍，一輛豐田Avalon 轎車不知何故失去控制，離開了馬路，造成三死一傷，死者為21歲的Raymond Yniquez、21歲的Marcus Garcia，以及25歲的Anna Velazquez，當天是Anna的生日。

電力公司人員22日在現場維修被撞毀的電線桿。（記者張宏／攝影）
電力公司人員22日在現場維修被撞毀的電線桿。（記者張宏／攝影）
電力公司人員22日在現場維修被撞毀的電線桿。（記者張宏／攝影）
電力公司人員22日在現場維修被撞毀的電線桿。（記者張宏／攝影）

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