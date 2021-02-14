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打完2劑疫苗反應小 華擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

記者謝雨珊／洛杉磯報導
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

新冠疫苗正在全美各州積極施打中，針對疫苗的副作用也是眾說紛紜。近期有不少網友常在社群媒體上分享施打疫苗後的反應，其中多數沒染疫的民眾，打完第一劑後的副作用較小，打完第二劑後的反應較大。而有一批群眾打完兩針後幾乎沒有什麼反應，並因副作用小引起「恐慌」，擔心疫苗在體內沒有效用。

流行病學專家表示，反應小也是反應，完全沒有反應才可能需要擔心。如果不確定是否有產生抗體，建議民眾在打完兩針後，隔兩周去檢測抗體，抗體檢測便宜又快速。

張女士不久前剛打完第二劑莫德納（Moderna）疫苗，在打之前聽到許多有關副作用的事宜，原以為打完第二劑後，身體會出現強烈反應，但過了一天始終沒有太大反應，令她納悶，擔心接種後無大反應是「不正常」。她於是到處詢問他人打完疫苗之後的狀況，感嘆打完疫苗後「有反應擔心，沒反應也擔心」。

醫界人士指出，打疫苗的原理是欺騙人體，使其認為自己遭到病毒入侵，開始對病毒防禦，副作用被認為是身體防禦反應的一部分。

流行病學醫師黃重德表示，打疫苗之後的不適感是因人而異，接種後副作用不強，不代表疫苗無效用。 根據數據統計，80%的民眾在打完疫苗後出現副作用，剩下20%則無副作用，且其中大概有5%民眾的身體沒有產生抗體。

但他指出，疫苗打完完全無痛感且沒有反應，這種情況不多見。建議打完兩針後若是完全沒有副作用，可以隔兩周去接受抗體檢測，若發現身體沒有產生抗體，建議可以再接種一次。

另也有人分享經驗說，打完輝瑞（Pfizer）疫苗第一劑，三周後做抗體檢測，報告卻顯示體內無抗體，因此懷疑疫苗的真實效用。黃重德表示，數據顯示打完第一劑後，大約有50%民眾的身體無抗體，建議打完兩劑之後，隔兩周後再做抗體檢測，否則將浪費一筆開銷。

到底打完兩針後，什麼時候才可以感到安心？黃重德說，疫苗施打後大約在第十天，抗體開始在體內產生保護作用；隔三周至四周左右，抗體保護作用達高潮。民眾在打完第二劑兩周後即可安心。

根據聯邦疾病防治中心（CDC），疫苗需要幾天到幾周時間才能發展出免疫反應；施打第二劑輝瑞疫苗通常要一周後才會達到95%有效，施打第二劑莫德納疫苗一般要等到兩周後才達到94%有效。不過前幾天CDC頒布新規說，接種完兩針後的民眾得繼續遵守防疫政策，但倘若接觸了染疫者，則不需隔離。黃重德認為，說是這樣說，建議接種後的民眾還是謹慎小心，以防萬一。

疫苗 檢測 社群媒體

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