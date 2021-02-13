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莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

洛縣疫苗短缺 8成耆老未接種

記者李雪／綜合報導
加州各地面臨疫苗短缺問題。（美聯社）
加州各地面臨疫苗短缺問題。（美聯社）

雖然加州部分地區已經擴大了可以接種新冠疫苗的人群範圍，但需求仍遠超供應。目前洛杉磯縣都還有大量的上年紀人群在排隊，不過當局已經開始討論向教師、食品產業工人等人群開放了。

目前加州共收到813萬3075劑疫苗，施打了529萬1493劑。只用掉其中67.6%，雖比早先已經加快施打速度，但仍低於全國平均水平。其中洛杉磯縣共有131萬4016劑已經接種，聖地牙哥縣有超過53萬人，橙縣則有超過43.8萬人接種。

10日，洛杉磯縣宣布教師、食品和農業工人以及急救人員，將在兩到三周內開始接受疫苗接種。但是數小時後，洛市市長賈西提（Eric Garcetti）宣布，由於缺疫苗，迫使官員不得不關閉一些疫苗接種地點至少兩天。到了11日，這些站點的疫苗劑量比預期的還要早用完，不得不將一些當天等待接種的民眾拒之門外。

目前洛縣還在討論將範圍擴大到教師和工人的計畫，到目前為止，只有醫護人員和住在長期護理機構中，或年滿65歲的人才能預約。但由於洛杉磯縣大多數上年紀的人仍在等待接種，官員們警告說，要對大量的教育工作者、育兒人員、食品和農業工人以及緊急服務和執法人員接種恐怕還需要時間。

有超過130萬洛杉磯人在這些領域有資格接種疫苗。但據洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）透露，目前洛縣約80％的老年人尚未接受單劑，而正在使用的兩種疫苗均需要兩次注射，間隔數周。

橙縣衛生局長周昭龍(Clayton Chau)醫師就擔心，如果太快擴大範圍，會使一些老年人獲得疫苗的機會減少。他強調，耆老是最脆弱的人群。

目前大約已有220萬洛縣居民符合資格，而該縣仍需要大量工作來完成排著隊的人群。幾個大型縣級經營接種站，雖然本周剩下的時間仍然開放，但僅限於打第二劑，這些站點包括波莫那的Fairplex（輝瑞疫苗）、英格伍的The Forum（輝瑞）、北嶺州大（輝瑞）、唐尼的洛縣教育辦公室（輝瑞）、Valencia的六旗魔術山（輝瑞）、Encino的Balboa Sports Complex（莫德納疫苗）、洛杉磯的El Sereno休閒中心（莫德納）。

據巴沙迪那市府官員11日表示，該市從州府獲得的每周分配疫苗數量越來越少，似乎顯示加州的疫苗分配方式正在發生悄然變化。據巴沙迪那星報，巴市公衛局長吳盈盈表示，本周的發貨量比州府預計的少了725劑，而下周預計會更少。吳盈盈透露州府正在不斷改變其分配方式。

加州正在從基於職業的優先系統過渡到基於年齡的優先系統。吳盈盈表示希望下一個系統能在一、兩個星期內完全部署到位。該市仍在為醫護人員和65歲以上的人接種疫苗。

目前，加州政府正在研究某些人口統計數據，例如醫護人員的人數，並且對每個人口的權重都有所不同。它使用這些加權數字來確定每個衛生管轄區需要注射多少劑。由於州府已將醫護人員權重減少了一半，這就是為什麼巴市下周將減少至少100劑的原因。隨著更多醫護人員接受第二劑治療，該市的疫苗供應可能會進一步減少。

疫苗 洛杉磯 加州

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