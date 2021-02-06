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有效率未達100% 打了新冠疫苗並非萬事大吉

記者楊青╱巴沙迪那報導
亨廷頓醫院疾病感染專家Kimberly Shriner醫師5日表示，疫苗有效期通常只有六至八個月，且有效率也未達到100%，民眾還是要堅持戴口罩、勤洗手、保持社交距離，盡量不聚會。（記者楊青╱攝影）
亨廷頓醫院疾病感染專家Kimberly Shriner醫師5日表示，疫苗有效期通常只有六至八個月，且有效率也未達到100%，民眾還是要堅持戴口罩、勤洗手、保持社交距離，盡量不聚會。（記者楊青╱攝影）

巴沙迪那公共衛生局暨亨廷頓醫院疾病感染專家Kimberly Shriner醫師5日表示，雖然疫苗施打不斷擴大，而且美國疫苗有效率非常高，但疫苗的有效期通常只有六個月至八個月左右，且有效率也未達到100%，民眾千萬不要以爲打了疫苗就萬事大吉，還是要堅持戴口罩、勤洗手、保持社交距離，盡量不聚會。

Kimberly Shriner醫師當天應巴沙迪那公共衛生局邀請，為巴沙迪那老人中心的長輩們介紹防疫及疫苗注射情況。她表示，雖然疫苗推進順利，但疫情仍在持續，尤其對年長者來說不要放鬆警惕。

Shriner醫師回顧了人類歷史上的病毒大流行，包括公元前430年雅典病毒；165年的羅馬病毒；13至14世紀的黑死病；1918年的西班牙流感，造成全球五分之一人口感染，1500萬人喪生；1981年的愛滋病毒；2003年的非典病毒以及2014年伊波拉病毒；2020年的新冠病毒。她指出，歷次病毒橫行時期都顯示，戴口罩是相當有效的預防傳染方法。

到目前爲止，全球新冠感染總人數已達1億500萬，死亡超過228萬8000人。其中美國感染人數超過2669萬，死亡超過45萬6000；加州感染335萬人，死亡超過4萬3000，洛杉磯縣感染超過130萬，死亡1萬7770人。

Shriner醫師表示，新冠病毒不僅傳染度高，而且很多人沒有任何徵兆。一旦感染肺部受傷害，肝臟腎臟腦部等器官也可能會損傷。好消息是現在開始施打疫苗。她表示，美國輝瑞Pfizer和Moderna都是有效性高達95%的疫苗。AstraZeneca/Oxford疫苗有效率為70%，預計數周内即可面市的Johnson and Johnson疫苗有效率也是70%左右。其中輝瑞和莫德納疫苗的實驗人數分別超過4萬3400人和3萬人，安全性相當高，一般施打第一針八天後，人體抗感染率可達到40-60%，21天藥效達到65%至80%，29天後達到90-100%。

她表示，第一針因爲劑量較少，大多數人反應輕微。第二針反應大一些，有些人發燒、流感感覺，或肌肉痠痛，關節疼或惡心症狀，但通常在八至18小時就會過去。不過她表示，一些有過敏性的民眾注射後留下觀察的時間要稍微長一些。正常人群觀察期15分鐘，敏感人群觀察時間延長到45分鐘左右。

近200位年長者參加講座，對疫苗注射很關心。巴沙迪那老人中心兩天後會將5日的講座內容上傳該中心網站，有興趣的民眾可上網查詢。

疫苗 美國 老人中心

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