洛縣美髮業重啟 顧客憂染疫卻步 生意冷冷清清

疫情改變美髮業作業模式，如今一個時間段一名髮型師只能服務一名客人。（記者王全秀子／攝影）

洛杉磯 縣個人護理美甲美髮業，25日在洛杉磯縣公共衛生局宣布，可以重啟後馬上生效。然而26日許多美甲店並未開門，髮廊雖然開門，但生意冷清。業者大吐苦水，因為房租在限制關門期間照樣要交，然而在這當中沒有任何收入，難以維持生存。

在東區「夜市廣場」（Yes Plaza）營業的美髮沙龍「髮系」在業內有一定名氣，不少表演賽事以及明星來美舉行演唱會，都指定這家髮廊為指定造型團隊。26日記者走訪該店，店內只有一名客人，頗為冷清。

影音來源：記者王全秀子

華裔業者Isaac表示，重新開門後，為讓客人放心理髮，專門將為店內消毒清潔的工作拍攝小視頻發給客人，或是放在朋友圈中，讓客人們放心。疫情 還未結束，客人們仍不放心，不太敢出門。而髮廊給人的印象就是「客人多，很擁擠」，如此一來客人更不想出門，增加感染病毒風險。

因此很多髮型師拉低價格，並在髮廊被勒令關門期間上門服務。Isaac表示，這對經營店面的髮廊是很大的打擊，「客源分流，至少少了一大半」。在飽受疫情和同業競爭的雙重打擊的同時，店面房租照樣要交，政府又不讓開門，這期間沒有任何收入，只能硬撐，對業者造成很大傷害。

如今終於能重新開門，他們也非常小心防疫。每服務完一個客人，都會用酒精噴霧消毒，從客人進門，在店內理髮、洗頭髮、離開，全程只要客人接觸或待過的地方都會消毒，業者也怕被感染病毒，所以不接待沒有預約的上門客人（walk-in）。

在東區兩處不同地點開店總共八年，但疫情改變作業模式。Isaac表示，以往可能是剪髮、染髮，一位髮型師接待多名客人，可以同時開工。但現在每個時段一位髮型師只能接待一位客人，且座位間隔，不會鄰座。和以往不大一樣，以前可以全部坐滿，現在雖然開門，但有人數限制，現在髮型師減少到四名，運營成本也增加不少。

Isaac表示，據他所知因為此次疫情，有開了約20年的髮廊，因為生存不下去不得不結束生意。「業者們苦苦掙扎」，最近能重新開門，且春節將至，華人可能會想收拾打扮做頭髮，以全新面貌迎接新年，期盼靠近農曆新年時生意會好一點。

另一位業者Annie表示，他們開了關，關了開，反反覆覆已經好幾次。相比其他行業，她認為在髮廊剪頭髮，且大家都戴著口罩還安全一些。反倒是她不太能理解，有一段時間髮廊被勒令關門，但餐廳仍開放戶外用餐，「不知道對行業的衛生，是否關門的指令等，是如何劃分，但政府說什麼就是什麼，業者只能照辦」，對此頗感無奈。

在東區經營髮廊「Sunny Hair」近20年的韓裔 Sunny表示，疫情期間他們苦苦掙扎，維持生存，即便目前政府允許重新開門，但生意照樣冷清。他們擔心疫情，不敢接待沒預約的客人；客人也擔心外出感染也較少出門，如此一來店內空空如也。