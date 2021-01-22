紐森承諾十天接種百萬 一改再改

圖說：加州州長紐森日前檢視Pfizer-BioNTech新冠疫苗。（美聯社）

加州 新冠確診人數突破300萬大關，州長紐森因此發出豪語，要在十天內為100萬人接種。雖然初步看來，紐森可能達成當初的承諾，但是加州政府一再更改接種數據的事實，卻凸顯州府與地方之間，長期以來不夠同步，除了之前染病人數回報不夠確實，現在連到底有多少人完成接種也無法確定。

洛杉磯 時報質疑，為了呈現接種進度達成紐森承諾的結果，加州公共衛生局的說法一修再修，先是在20日表示花了12天才完成100萬人的接種，稍後又改口登記系統可能出現問題，導致接種完成但卻無法回報的狀況，因此紐森的承諾「有可能」已經完成。只是當洛時進一步追問，這十天之中，到底每天接種了多少人，公衛局卻無法給出答案。

公共衛生局20日的數據顯示，加州接收到的疫苗 中，只有37%已經施打。而紐森在1月8日所做的承諾，就是為了加快加州施打疫苗的速度，讓更多人獲得免疫力。但是洛時強調，問題已經不是紐森是否達成目標，而是得出達標這個結論的過程本身就有疑點，更何況現下的狀況就是還有許許多多疫苗閒置在那。

加州衛生福利廳長加利（Mark Ghaly）19日坦承，接種統計系統確實出現問題，導致數據登錄出現延誤，以至於很多人已經完成接種，但卻沒在加州免疫調查系統上呈現出來，時間差可能長達96小時。消保團體「加州健康途徑」（HAC）執行長萊特（Anthony Wright）強調，加州各級政府間的數據不同步已經不是新聞，但如果主事者連多少人已經接種都不清楚，那又要怎麼知道還需要多少疫苗？

針對疫苗回報與統計系統的問題，民間團體18日聯名致函紐森，要求州長正視回報系統的既存問題，「太多人想要登錄，卻被系統踢出來，以致無法完成登記」。Health Officers Association的執行長Kat DeBurgh說，州府與縣府官員至少得知道醫療機構手上還有多少疫苗，才能知道接種進度到底到哪裡。