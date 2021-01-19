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洛縣新增病例、住院者緩降

戴啟鉻
新冠肺炎疫苗。（科學家雜誌截圖）
新冠肺炎疫苗。（科學家雜誌截圖）

洛杉磯縣公共衛生局18日表示，新冠肺炎（COVID-19）入院患者數量、新增病例數持續緩慢下降。目前洛縣有資格的照護機構中，99%的居民病患及職員接種第一劑疫苗，剩餘護理機構在本周安排接種，這是為更多居民接種疫苗前必須的一步。

18日新增感染者9927例，新增死亡88例。總計感染者102萬4190例，死亡1萬3936例。這是連日來新增病例數首度降到1萬人以下。但公衛局指出，由於是周末和假期，數據統計會滯後。據加州統計，18日有新冠入院病患7322例，較比上周持續下降。今年1月初這個數字是超過8000例，導致縣醫療系統超負荷運轉，迫使部分醫院將其它地點改成臨時病房，以容納更多患者。

不過，儘管新冠入院患者數量呈下降勢頭，但加護病房重症患者仍居高不下。據統計，目前縣內ICU患者有1728例，全縣約有合格ICU病床2500張。衛生官員最近表示，在ICU患者中，有三分之二與新冠感染有關，所以只給其他重症病患在ICU留下很少治療空間。

衛生機構警告，雖然入院病患數量下降，但隨著聖誕節、新年假期感染者症狀發作，這些患者陸續開始入院接受治療。同時在英國首次發現的新冠病毒變體，在南加也出現。雖然這個病毒變體不會使人病情惡化，但很容易在社區傳播。意味著洛縣病毒傳播速度加快，且至少有10%的新冠患者需注意治療，部分加重病例促使入院病患數量增加，最終也可能增加死亡數。

目前洛縣正努力加快接種疫苗，計畫開放五個大型疫苗接種中心，另外還有75個較小疫苗接種點開始運行。洛縣公共衛生局已向醫護人員及長照機構居民提供約27萬9000劑疫苗。在洛縣獲得的疫苗中，已經安排接種的第一批疫苗佔44%，還有30%疫苗用於第二批接種。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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