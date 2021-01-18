新冠死亡激增 玫瑰岡出現安葬潮 等1個多月才能入土

新冠肺炎死亡者驟增，北美最大墓園，玫瑰崗紀念公園業務量大增。（ABC7）

洛縣新冠肺炎 死亡人數激增，導致北美最大墓園，玫瑰崗紀念公園（Rose Hills Memorial Park and Mortuary）出現安葬潮，死者等待安葬的時間大量延後，從過去死亡後五至七天，至今需等待一個多月才得以入土為安。許多死者家屬，甚至得在線上等待六、七小時，才能與墓園工作人員說到話。

玫瑰崗紀念公園總裁Patrick Monroe說，整個殯葬系統目前都處於壓力下，所需處理的時間都比正常情況長，「感恩節假期後，我們接獲的電話量，幾乎翻了一番。」

僅管這個位於惠提爾的墓園占地約2500畝，但處理因疫情 流行所引發的埋葬潮仍相當吃力。

來自南門（South Gate）的Lopez Marquez一家人深受其影響。ABC7電視台報導，他們的父親Manuel Lopez Marquez上周因新冠肺炎過世，但被告知「他們可能半個月內，都無法得到相關殯葬服務與安葬。」Elvira Marquez說，「當我們給墓園打電話時，線上有102人正在等待，大約需六至七小時才能與墓園通話。」

玫瑰崗工作人員說，他們正提供快速安葬選項，但大多數家庭都願意等待他們的標準服務，與此同時，公墓增加冷藏設施，已保存等待安葬的大體。

Monroe說，「幾個月前，我們已預估會有此情況出現，目前為止，我們能滿足這些要求。」

但在許多情況下，等待安葬的服務因新冠肺炎更加吃重。工作人員說，許多染疫死亡者，已與家人分開幾星期，甚至幾個月。

玫瑰崗禮儀服務經理Shannon Kolbjornsen說，「他們第一次見到死去的親友是在葬禮上，這是很悲傷的，也會給這些家庭們增加額外心裡與情感負擔。」

Monroe說，由於疫情關係，玫瑰崗小教堂已關閉，所有服務都在戶外舉行，安全和同理心是他們最重要的部分。「我們努力幫助家庭走過這段時間，這也是我們前進的動力。」