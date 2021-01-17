我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

南加人為生計出走 疫情下遠離加州

編譯組╱綜合報導 

加州的美國夢正在破滅之中。洛杉磯縣去年7月至今已經遷出7.4萬人，遠遠超過加州其它各縣。對於土生土長的加州人來說，繼續留在家鄉或許有自己難以割捨的原因，但是對那些希望到加州尋求實現美國夢機會的異鄉人來說，加州的文化、影視仍然具有魅力，但是顧及生計，他們卻寧可再次「­遠離加州」（exodus）。 

洛杉磯時報報導南加大人口學者 Dowell Myers等專家表示，加州的生活方式與創意能量當然吸引人，但現在卻只有富人能夠負擔得起，更多人得考慮生活費，包括買間房子安身立命，但這些在加州都越來越不可能。而新冠疫情只是壓垮駱駝的最後一根稻草，因為遠距工作的可能性，讓越來越多人不必為了工作或實現夢想而留在加州。 

 房價高不划算 搬外州空間大

聖瑪利諾市68歲的金德勒（Andrew Kindler）退休前是位航太工程師，他的妻子Jo Anne Kindler則從Pacific Bell退休。金德勒老家在紐約，到加州是為了在柏克萊加大攻讀博士，妻子是芝加哥人，他們女兒現在在紐約大學（NYU）念碩士，因此對他們來說，加州已經沒有什麼好掛念的地方了。加上如果在南加換購更大的房子，產業稅十分驚人，因此他們決定賣掉聖瑪利諾的住家。 

30年前，他們以19.7萬元買進這間待整修的房子，經過多年整理修繕，這棟占地1333平方呎的西班牙式平房，現在賣價100萬。但是金德勒說，同樣的價錢，他們在南加換不到更大的房子，但在亞利桑納的史考斯岱（Scottsdale）卻可以找到三倍大、剛裝潢過的西班牙式住家，外帶一個泳池。

 加州並不關心我 決一走了之 

金德勒說，他年輕時傾向民主黨，但現在加州的政治風氣讓他越來越不自在。而且加州暴力越來越猖獗，更何況洛縣新任檢察長上台後，南加的風氣將會更加激進。所以看不到改進機會的他，考量生活費用越來越高，因此他終於決定離開加州，因為「加州並不關心我啊」。 

另一對夥伴則跟金德勒大不相同。同為24歲的漢恩（Georgina Hahn）與洛倫齊尼（Veronica Lorenzini）去年3月才從紐約搬到洛市回聲公園（Echo Park），本來想跟上洛杉磯的時尚文藝風潮，但卻碰上新冠鎖城，結果他們不但沒有社交活動，更別提為樂團Socialist Witch Pop舉辦演唱，還因為屬於零工性質所以拿不到失業補助。 

最後漢恩成了音樂工程的包案人員，為播客編製配樂，她另外還幫人看小孩，也幫麵包店打工。洛倫齊尼則找了一份圖像設計的工作。兩人雖然沒有交往，但打算跟彼此當共同生活的夥伴。但是她們說，對洛杉磯來說，她們就像外人，設計名店外面就是流浪漢，社區瀰漫著對多元取向的異樣感，「所以我們來過了，但沒有實際到了」。 

滿懷夢想來洛城 卻失望揮別

洛倫齊尼說，她們倆就像無主孤魂，總是從大老遠看洛杉磯。因此，兩人原本打算在洛杉磯待三年的，卻在12月中的某一天不約而同地決定搬家，到新墨西哥聖塔菲另起爐灶。她倆邊打包邊唱自編的「再見了，洛杉磯」（Goodbye L.A.），歌詞類似「洛杉磯你注意到我們走了嗎？我要回家啦。」她們說，兩人還是會做現在的工作，但房租只要1650元，比起洛杉磯的2200元來說，她們手邊的閒錢更多。

加州 洛杉磯 南加大

上一則

從CES看科技趨勢：線上改變生活

下一則

洛縣百萬確診 首見變種病毒

延伸閱讀

加州學生、家長遊行 要求重啟學生體育賽事

加州學生、家長遊行 要求重啟學生體育賽事
加州疫苗接種大落後 50州中排名49

加州疫苗接種大落後 50州中排名49
網上吹噓攻占國會 加州男、德州女被捕

網上吹噓攻占國會 加州男、德州女被捕
加州單日631人疫歿 南加占一半

加州單日631人疫歿 南加占一半
拒建平價屋 加州47城市上訴被駁…不排除聯合控告州府

拒建平價屋 加州47城市上訴被駁…不排除聯合控告州府
紐森推出新版「全民安全學校中心」網站 保障學校安全重啟

紐森推出新版「全民安全學校中心」網站 保障學校安全重啟

熱門新聞

87歲的黃雅雲（右）日前感染新冠，在丈夫李鐵生的數個重要決策下死裡逃生。（記者王若然／攝影）

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

2021-01-13 13:00
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

2021-01-12 04:36
林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

2021-01-14 13:23
洛杉磯道奇體育場改為大型新冠病毒檢測中心。（電視截圖）

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

2021-01-14 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
紓困影響 報稅季延至2/12開始

紓困影響 報稅季延至2/12開始