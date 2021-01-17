南加人為生計出走 疫情下遠離加州

加州 的美國夢正在破滅之中。洛杉磯 縣去年7月至今已經遷出7.4萬人，遠遠超過加州其它各縣。對於土生土長的加州人來說，繼續留在家鄉或許有自己難以割捨的原因，但是對那些希望到加州尋求實現美國夢機會的異鄉人來說，加州的文化、影視仍然具有魅力，但是顧及生計，他們卻寧可再次「­遠離加州」（exodus）。

洛杉磯時報報導南加大 人口學者 Dowell Myers等專家表示，加州的生活方式與創意能量當然吸引人，但現在卻只有富人能夠負擔得起，更多人得考慮生活費，包括買間房子安身立命，但這些在加州都越來越不可能。而新冠疫情只是壓垮駱駝的最後一根稻草，因為遠距工作的可能性，讓越來越多人不必為了工作或實現夢想而留在加州。

房價高不划算 搬外州空間大

聖瑪利諾市68歲的金德勒（Andrew Kindler）退休前是位航太工程師，他的妻子Jo Anne Kindler則從Pacific Bell退休。金德勒老家在紐約，到加州是為了在柏克萊加大攻讀博士，妻子是芝加哥人，他們女兒現在在紐約大學（NYU）念碩士，因此對他們來說，加州已經沒有什麼好掛念的地方了。加上如果在南加換購更大的房子，產業稅十分驚人，因此他們決定賣掉聖瑪利諾的住家。

30年前，他們以19.7萬元買進這間待整修的房子，經過多年整理修繕，這棟占地1333平方呎的西班牙式平房，現在賣價100萬。但是金德勒說，同樣的價錢，他們在南加換不到更大的房子，但在亞利桑納的史考斯岱（Scottsdale）卻可以找到三倍大、剛裝潢過的西班牙式住家，外帶一個泳池。

加州並不關心我 決一走了之

金德勒說，他年輕時傾向民主黨，但現在加州的政治風氣讓他越來越不自在。而且加州暴力越來越猖獗，更何況洛縣新任檢察長上台後，南加的風氣將會更加激進。所以看不到改進機會的他，考量生活費用越來越高，因此他終於決定離開加州，因為「加州並不關心我啊」。

另一對夥伴則跟金德勒大不相同。同為24歲的漢恩（Georgina Hahn）與洛倫齊尼（Veronica Lorenzini）去年3月才從紐約搬到洛市回聲公園（Echo Park），本來想跟上洛杉磯的時尚文藝風潮，但卻碰上新冠鎖城，結果他們不但沒有社交活動，更別提為樂團Socialist Witch Pop舉辦演唱，還因為屬於零工性質所以拿不到失業補助。

最後漢恩成了音樂工程的包案人員，為播客編製配樂，她另外還幫人看小孩，也幫麵包店打工。洛倫齊尼則找了一份圖像設計的工作。兩人雖然沒有交往，但打算跟彼此當共同生活的夥伴。但是她們說，對洛杉磯來說，她們就像外人，設計名店外面就是流浪漢，社區瀰漫著對多元取向的異樣感，「所以我們來過了，但沒有實際到了」。

滿懷夢想來洛城 卻失望揮別

洛倫齊尼說，她們倆就像無主孤魂，總是從大老遠看洛杉磯。因此，兩人原本打算在洛杉磯待三年的，卻在12月中的某一天不約而同地決定搬家，到新墨西哥聖塔菲另起爐灶。她倆邊打包邊唱自編的「再見了，洛杉磯」（Goodbye L.A.），歌詞類似「洛杉磯你注意到我們走了嗎？我要回家啦。」她們說，兩人還是會做現在的工作，但房租只要1650元，比起洛杉磯的2200元來說，她們手邊的閒錢更多。