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華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

記者李雪／洛杉磯報導
林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)
林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的醫護人員大多施打了第二針新冠疫苗，該院麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健再次講述自己的切身體會，接種第二針疫苗後一度出現發燒發冷等流感症狀「像坐過山車」。但他仍建議大家都要接種疫苗，因為這是解決燃眉之急的唯一途徑。

林永健說，如果說第一針是黎明將到，那麼第二針就是曙光在望。在第二針疫苗後的24小時內出現和上次類似的疼痛副作用。七個小時後注射部位和手臂肌肉開始痠痛，持續20小時後開始好轉，但比第一次疼痛程度要輕。15小時後開始有小小頭痛和全身肌肉痛，疼痛程度也完全可以接受。林永健有檢測體溫等都沒有異常，此外稍微有些疲倦。

但到了第二天即24至48小時，中途一度有些難熬，「有點像坐過山車」。注射部位的疼痛在30個小時後好很多，48小時後基本消失。但在30小時後，他開始感覺手腳有些冰涼。到了36小時後即第二天晚上11點，突然覺得發冷、寒顫、發熱至99.2度華氏，還伴隨輕度頭痛和中度全身肌肉疼痛。

林永健形容感覺像生病患上了流感，他檢測了各方面生理指數，除了心率加快外，血壓和血氧正常。「當時很冷，不敢離開床」，他加了衣服保暖，調高室內溫度，多飲水，吃了500毫克的泰諾（ Tylenol，鎮痛藥）。好在症狀持續了三至五個小時後便開始好轉，早上起來感覺好多了，症狀也基本消失，他也正常上班，回到醫院看病人做手術。

林永健總結表示，主要副作用是注射部位疼痛、疲勞、頭痛、發熱、發冷、肌肉痠痛和關節疼痛。據他了解這些反應也是副作用之一，第二針比第一針發生機率多1/3至1/2而且嚴重，但短暫。一般來說，年輕人出現副作用較多。他建議最好在家準備好泰諾、體溫計、血壓計等，也最好準備一個夾在手指的那種血氧計。

不過他也強調，民眾對疫苗注射的擔憂是正常的，雖然疫苗有副作用，但是基本上除了注射部位疼痛外，其他副作用發生率低，而且大部分副作用可以自癒。此外，所有副作用都在可控範圍內，即使少之又少的嚴重過敏反應也可以治癒。

「為人為己，有機會都應該打疫苗！」林永健表示。早先也有報導指出不少醫護人員不願接種疫苗，他表示確實有一些同事持觀望態度，但他認為醫療工作者有責任、也應該成為疫苗接種的親善大使，「不說挺身而出那麼偉大，但也要帶個頭」。他表示單靠戴口罩洗手是無法完全戰勝的新冠病毒的，歷史上的多次瘟疫都證實了，疫苗是目前人類唯一的方法，也是人類戰勝疫情非常重要而且關鍵的一步。

他坦言確實有不少民眾擔心疫苗是否會有長期副作用，但他認為如果解決不了燃眉之急又談何遠慮？更何況新冠的慢性後遺症也很厲害。雖然他的抗體檢測結果還沒出來，但出現了副作用也說明免疫系統有所反應，而他作為每天都要接觸病人的醫師，打過疫苗之後心裡也鬆了一口氣。雖然所有的防護措施還是要保持，因為打了疫苗後還是可能成為無症狀攜帶者，但至少身在抗疫前線，心裡沒有以前那麼擔憂害怕了。

疫苗 肌肉 檢測

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