我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

疫苗行不行？ 醫：減少感染95%

記者楊青／洛杉磯報導
黃重德醫師建議，如果有機會還是應該打，美國的新冠疫苗第三期測試1萬5000人，95%的人注射後來沒有感染，5%雖然感染，但沒人死亡。（本報檔案照）
黃重德醫師建議，如果有機會還是應該打，美國的新冠疫苗第三期測試1萬5000人，95%的人注射後來沒有感染，5%雖然感染，但沒人死亡。（本報檔案照）

好不容易盼來新冠疫苗，但坊間近期卻傳出，民眾對新疫苗安全性和副作用的質疑和擔心，包括相當部分的第一線醫護人員。洛杉磯流行病專家黃重德表示，一部分人注射新疫苗雖會產生副作用，但能擋住95%的感染，而且注射之後至少不會被新冠病毒奪走性命。

黃重德11日表示，目前對新冠疫苗安全性看法不同、政府組織施打缺乏嚴密統籌、病毒可能會發生變化的不確定性因素等，使全美疫苗施打推進緩慢，疫情遏制可能還有一段路要走，今年7、8月逐漸恢復原有生活狀態的盼望，很可能仍有困難。

原計劃在1月底之間全美2000萬人接受新冠疫苗注射，但到目前爲止，大約祇有100萬人左右。除了政府部門在安排推行進度上缺乏統籌，包括部分醫護人員在内，在打與不打之間搖擺，都使疫苗的副作用引起愈來愈多討論。

身爲流行病第一線醫師，黃重德繼上月接受第一針劑之後，上週已完成第二針注射。他表示，之前第一針身體幾乎沒有反應，第二針感覺手臂比較痛，「第一針是針頭的痛，第二針則是藥物反應的那種痛」，但疼痛症狀在24小時内消失，第二天上班時已沒有感覺。

他表示，他近日調查身邊30多位已接受疫苗注射的醫護人員，發現十人之前曾經感染病毒，這些醫師中70%感覺副作用較大，包括發燒，一些人高燒104華氏度左右，一些人感覺疲憊或頭疼或頭昏，有的人出現發抖，還有一個人拉肚子。但所有這些症狀都在可以忍受範圍，沒有生命危險。以前沒有感染的醫生和護士，注射後感覺不明顯，大多數人表示除了短暫的手臂疼痛之外，身體沒有特別難受感覺。

黃醫師表示，從目前調查的情況看，曾受感染的人群注射疫苗後的反應較爲強烈，而沒有感染史的人群，則是在第二針時出現一定的反應，這很可能是疫苗在研發過程中，沒有足夠測試已被感染的人群，未充分考慮抗體和抗原對抗，可能在人體中會引起較大的副作用有關。

聯邦疾病防治中心（CDC）最近報告指出，新冠疫苗的副作用為流感疫苗的11倍左右。黃重德表示，從目前他自行統計的數字看，新冠疫苗的副作用，可能是流感疫苗的50倍以上。他認爲，有感染史的人施打疫苗可能要小心一些。

過去十個月中一直奮戰在新冠重症救護第一線，先後處理上千名重症病患，黃醫師建議，三個月至六個月中曾感染新冠病毒的人，可以考慮先不打，因爲三個月至六個月内曾經感染的人重新感染的機率不高，而且是否注射疫苗之後就可以完全杜絕病毒，刀槍不入，也還是未知數。

對於近日有報告指出洛縣高達四成的醫務人員自願放棄注射疫苗，黃醫師表示，他認爲比例沒有這麽高，「我初步統計大約是15%左右沒有打」。不想打的醫師比較少，大約祇有10%。但護士中約有20%的人放棄注射，「一是擔心副作用，二是對自己的保護措施樂觀，三是一些人認爲疫苗無法100%免疫」。

黃醫師表示，目前醫院已規定，沒有打流感疫苗的醫護人員不能上班，未來也可能要求上班的醫護人員都要注射新冠疫苗。他建議，如果有機會還是應該打，美國的新冠疫苗第三期測試1萬5000人，95%的人注射後來沒有感染，5%雖然感染，但沒人死亡。

流感疫苗 聯邦疾病防治中心 美國

上一則

專家：足齡再領社安金才划算？

延伸閱讀

洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校

洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校
拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！
新州醫護願意接種率 超預期

新州醫護願意接種率 超預期
紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

紐約市警11日疫苗開打 希爾：每日1000劑

紐約市警11日疫苗開打 希爾：每日1000劑
紐約州1B人群今起可接種疫苗 紐約市開放160接種站

紐約州1B人群今起可接種疫苗 紐約市開放160接種站

熱門新聞

警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
南加華人殯葬業者準備棺槨。（記者陳開╱攝影）

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人