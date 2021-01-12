疫苗行不行？ 醫：減少感染95%

黃重德醫師建議，如果有機會還是應該打，美國的新冠疫苗第三期測試1萬5000人，95%的人注射後來沒有感染，5%雖然感染，但沒人死亡。（本報檔案照）

好不容易盼來新冠疫苗，但坊間近期卻傳出，民眾對新疫苗安全性和副作用的質疑和擔心，包括相當部分的第一線醫護人員。洛杉磯流行病專家黃重德表示，一部分人注射新疫苗雖會產生副作用，但能擋住95%的感染，而且注射之後至少不會被新冠病毒奪走性命。

黃重德11日表示，目前對新冠疫苗安全性看法不同、政府組織施打缺乏嚴密統籌、病毒可能會發生變化的不確定性因素等，使全美疫苗施打推進緩慢，疫情遏制可能還有一段路要走，今年7、8月逐漸恢復原有生活狀態的盼望，很可能仍有困難。

原計劃在1月底之間全美2000萬人接受新冠疫苗注射，但到目前爲止，大約祇有100萬人左右。除了政府部門在安排推行進度上缺乏統籌，包括部分醫護人員在内，在打與不打之間搖擺，都使疫苗的副作用引起愈來愈多討論。

身爲流行病第一線醫師，黃重德繼上月接受第一針劑之後，上週已完成第二針注射。他表示，之前第一針身體幾乎沒有反應，第二針感覺手臂比較痛，「第一針是針頭的痛，第二針則是藥物反應的那種痛」，但疼痛症狀在24小時内消失，第二天上班時已沒有感覺。

他表示，他近日調查身邊30多位已接受疫苗注射的醫護人員，發現十人之前曾經感染病毒，這些醫師中70%感覺副作用較大，包括發燒，一些人高燒104華氏度左右，一些人感覺疲憊或頭疼或頭昏，有的人出現發抖，還有一個人拉肚子。但所有這些症狀都在可以忍受範圍，沒有生命危險。以前沒有感染的醫生和護士，注射後感覺不明顯，大多數人表示除了短暫的手臂疼痛之外，身體沒有特別難受感覺。

黃醫師表示，從目前調查的情況看，曾受感染的人群注射疫苗後的反應較爲強烈，而沒有感染史的人群，則是在第二針時出現一定的反應，這很可能是疫苗在研發過程中，沒有足夠測試已被感染的人群，未充分考慮抗體和抗原對抗，可能在人體中會引起較大的副作用有關。

聯邦疾病防治中心 （CDC）最近報告指出，新冠疫苗的副作用為流感疫苗 的11倍左右。黃重德表示，從目前他自行統計的數字看，新冠疫苗的副作用，可能是流感疫苗的50倍以上。他認爲，有感染史的人施打疫苗可能要小心一些。

過去十個月中一直奮戰在新冠重症救護第一線，先後處理上千名重症病患，黃醫師建議，三個月至六個月中曾感染新冠病毒的人，可以考慮先不打，因爲三個月至六個月内曾經感染的人重新感染的機率不高，而且是否注射疫苗之後就可以完全杜絕病毒，刀槍不入，也還是未知數。

對於近日有報告指出洛縣高達四成的醫務人員自願放棄注射疫苗，黃醫師表示，他認爲比例沒有這麽高，「我初步統計大約是15%左右沒有打」。不想打的醫師比較少，大約祇有10%。但護士中約有20%的人放棄注射，「一是擔心副作用，二是對自己的保護措施樂觀，三是一些人認爲疫苗無法100%免疫」。

黃醫師表示，目前醫院已規定，沒有打流感疫苗的醫護人員不能上班，未來也可能要求上班的醫護人員都要注射新冠疫苗。他建議，如果有機會還是應該打，美國 的新冠疫苗第三期測試1萬5000人，95%的人注射後來沒有感染，5%雖然感染，但沒人死亡。