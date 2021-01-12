專家：足齡再領社安金才划算？

社會安全退休福利應等足齡後再申請。（Getty Images）

在新冠疫情威脅下，退休族應該何時申請社會安全福利 ，除了要考慮自己和配偶的健康情況，某種程度也是「與時間賽跑」。

社會安全（Social Security）針對退休者的福利主要分為兩種：一是自己的「退休福利」（retirement benefit），按照自己工作期間的收入計算；二是「配偶福利」（spousal benefit），雙方都在世時，依另一半的收入紀錄進行核發。

洛杉磯時報報導，聯邦社會安全署（SSA ）的規定，1943年至1954年出生者，退休足齡為66歲；1955年至1959年出生者，66歲又2個月至66歲又10個月；1960年與其後出生者，都要滿67歲才能稱為足齡退休。

請領配偶福利的年齡相同，足齡後才能請領配偶應得金額的一半。舉例來說，如果其中一方提前退休，到了法定年齡後，才能向SSA請領配偶的半額給付。

回到退休部分，加保人當然可以提前請領退休福利，但未足齡請領，金額會減少，因此除非有意外狀況或其他考量，理財專家都建議，等到足齡才請領退休金 。

但很多人過了足齡，還不請領退休福利，原因何在？因為每晚一年請領退休福利，能拿到的金額就會增加8%，也就是所謂的延遲退休獎勵（delayed retirement credits）。複利計算後，延後到最高年限70歲才退休，則可以領到最高的金額。

因此，假設伴侶之間，一方的薪水遠高於另一方，那麼一人可以在足齡後馬上請領退休金，作為兩人生活保障。另一半則等到70歲再請領，這樣就能拿到最多的給付。

但是不熟悉社安規定，在足齡之前就已經申請退休福利的人，專家說還是有後悔藥可以吃。只要申請時間還未超過12個月，申請人只要退還已領的給付，就可以取消申請。在健康與經濟狀況許可的情況下，等到足齡再請領退休給付最為划算。

最後是本人過世後的遺屬福利（survivor benefit），即另一半在投保人身後可以繼續領到的給付。但可以請領遺屬福利的年齡一樣有限制，1945年至1956年出生的配偶，滿66歲才能請領；1957年至1961年出生者，66歲又2個月至66歲又10個月；1962年與其後出生的配偶，滿67歲才能請領遺屬福利。

計算方式也較為特別，如果投保人決定未足齡前退休，過世之後，另一半能夠領到的金額，將以投保人足齡時的推估收入計算。如果投保人延後退休，超過正常退休年齡之後的所累積的延遲退休獎勵，仍然可以納入遺屬福利計算。