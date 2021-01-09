150億紓困援助急 紐森爭取過關

圖說：加州州長紐森說明預算內容。（州長辦公室提供）

加州 州長紐森8日表示，希望議會盡快通過本年度的2270億元預算 ，以便能盡快提供150億元紓困援助，給苦於疫情 的加州人。不過議會下周才要復會，而且往往要經過一番討價還價，才會在7月1日截止日前通過，雖然資深議員都同意加快腳步，但最後是否能如紐森所願不得而知。

紐森另外提出五大優先項目，希望議會能盡快批准總額為50億元的緊急預算。這些經費包括，20億元的學校恢復上課費用，7.35億元的小型公司補貼，與總共24億元的600元生活津貼。

加州雖然因為疫情大受打擊，但是高薪者因為能在家工作，失業情形反倒不如餐廳、零售業的員工嚴重。因此，整體而言，加州本年度應該可以收到744億元的稅金，較原本推估的多了137億元。

但是紐森強調，雖然稅收金額在變，但加州的核心價值並未改變。包括疫苗，他就希望接種速度能夠越快越好，對於校園重開與經濟重啟，他的態度也是一樣。因此他史無前例地為K-14學校編列了900億元預算。

共和黨加州黨部主席Jessica Millan Patterson批評，紐森的決策錯誤，才導致經濟受創。但民主黨人則是大聲叫好，加州參議員Bill Dodd就說，年度預算能讓加州最需要錢的地方得到援助。

不過紐森向公立學校提供20億元緊急預算的計畫，卻沒有受到普遍歡迎。紐森計畫將錢用於校園新冠篩檢、通風設備改善，與添購個人防護設施，以便學校盡快恢復面對面上課。但是公立學校卻抱怨，加州去年度延遲發放經費，已經導致學校必須借款才能維持。