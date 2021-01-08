洛縣日增確診近兩萬 疫情走向失控

根據洛杉磯 縣公共衛生局（Los Angeles County Department of Public Health），洛縣 1月7日共新增新冠確診病例1萬9719例，新增新冠死者218名。新冠住院總人數達8098人，其中20%在重症監護室中。在新冠檢測上，洛縣衛生官員表示目前大約每五名接受新冠檢測者就有一人確診。確診率較11月初上升近五倍。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，由於目前洛縣的新冠確診人數大幅度增多，洛縣居民日常的預防措施也應加大。她理解很多洛杉磯人已經對衛生局不斷發出的警告感到疲倦，但洛縣不斷惡化的疫情危機，應當使那一小部分不聽從防疫 建議的人們感到警醒。

費若強調，在今明兩天，以及未來的幾周裡，她請求所有居民堅持每天的防疫準備，以防止新冠病毒繼續擴散。費若說洛縣已經因為新冠病毒失去了太多生命，是很不幸的事，如果我們不能讓洛縣的每一位居民參加到破壞病毒傳染鏈的努力中來，在未來洛縣還要失去更多的生命。

醫療專家表示，在本週末，受聖誕節聚會的影響，洛縣新冠數據可能再度上升。儘管許多感染新冠的患者都只有較輕症狀，但不斷惡化的新冠確診數，可能會導致嚴重的骨牌效應。加州衛生官員表示，目前約有12%的新冠確診患者的病情，嚴重到需要住院的地步，其中有許多人無法從病毒的手上倖存。

為了加強疫情控制，從12月6日到1月3日，洛縣公共衛生局共向143家破壞防疫規定的商戶貼出罰款單。被罰的商戶包括餐館，健身館，理髮館，購物中心和宗教場所。為了幫助洛縣商戶更好的遵守防疫規定，公衛局鼓勵商戶參加新冠安全認證項目（COVID-19 Safety Compliance Certification Program）。這一項目會為洛縣的商戶及僱員提供免費在線防疫訓練。截至本報截稿時，已有1萬8142名商戶僱員完成了訓練。