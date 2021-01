總統川普退讓或下台,洛杉磯市市長賈西提呼應。(市長臉書)

針對總統川普 是否應該提前下台一事,洛杉磯市市長賈西提7日兩度表態,認為在發生國會暴力事件後,川普沒什麼好等的,應該立刻辭職(...not to stand by but to stand down.)。

聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)同日表示,內閣應該援引憲法第25修正案,讓川普立刻解職,否則國會就要動用彈劾 權。

雖然總統當選人拜登 20日就將接任,但部分人士認為,川普在這之前就應該辭職。賈西提7日先是表示,他要引用川普之前針對「驕傲男孩」(Proud Boys)的發言,認為川普自己才是那個沒什麼好等、應該立刻辭職的人。

賈西提之後在記者會上又再度重申,他認為川普就是個政治縱火狂,帶著汽油火柴卻宣稱要救火,「如果不自己辭職,就等著被請下台」。

賈西提另外強調,如果川普如果不能恪守總統誓言,那麼他們這些民選官員就應該捲起袖子保家衛民,不論敵人來自國外還是國內,而「6日當天大家都看到國內的敵人了」。