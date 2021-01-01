近兩月 洛縣超市137起群聚感染

洛杉磯超市近兩月爆發137起群聚感染，至少有854名員工確診。（NBC圖片）

聯合食品暨商業工會770分會數據顯示，洛杉磯 地區超市在11與12月間共爆發137起群聚感染，是疫情 爆發以來的最高數字，至少有854名超市員工確診，並可能在不知情的狀況下傳染給同住的家人。770分會成員Kathy Finn表示，狀況基本上已經失控，確診案例太多，比疫情爆發以來任何時期都還誇張。

正因超市員工確診案例如此之多，洛杉磯縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）坦承，他們已經無力詳查所有群聚感染的病源。但NBC 4指出，如果公衛局介入調查，至少能讓店家採取措施，避免感染範圍擴大。NBC 4調查組取得的資料顯示，洛縣 48家Ralphs、24家Vons、七家Albertsons、六家Pavilions出現過群聚感染。另據公衛局網站，三家Trader Joe's與兩家Whole Foods也出現感染。

部分員工相信，他們是在工作時被傳染的。巴沙迪那市科羅拉多大道上的Ralphs，其麵包師傅Bertha Montes就說，店裡到處都是人，員工染病只是時間問題。她目前正在與新冠對抗，但先前已在不知情的狀況下，傳染給同住的先生、女兒與孫子，讓她深感內疚。

Vons、Pavilions與Albertsons的母公司Albertsons告訴NBC 4，旗下的分店都已採取多項防疫措施，避免顧客與員工感染，包括避免飛沫噴濺的塑膠玻璃隔板，並要求每位員工到班前都得先量測體溫。Ralphs先前曾表示，他們也採取了類似的防範措施，並且如果需要做新冠篩檢，還可以請有薪假。