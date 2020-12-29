疫情重災區 洛城問題出在哪？

洛杉磯 縣正面臨新冠肺炎爆炸的疫情 ，是加州最嚴重的災區。儘管3月和11月，相關單位迅速啟動「居家避疫」（stay-at-home）令，然至今每日確診人數不斷創紀錄。加護病床可用床位迅速下降為零，許多人沮喪「過去九個月的犧牲，到底換來什麼？」

•多為製造業 員工近距離工作

究竟洛縣 哪裡出了問題？洛杉磯時報與31名流行病學家，衛生專家和政府官員訪談得到結論指出：與全國其他地方相比，洛杉磯面對極端危險的脆弱性，比其他地方大得多。民眾對居家避疫的疲勞，政策不獲信任，寒冷的冬天和節日旅行群聚，都為點燃嚴峻疫情的火苗。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）說，未來幾週若再出現一波疫情，「將導致先前義大利北部與紐約悲慘的情況，而洛杉磯正處於此的邊緣。」

舊金山加大流行病學家Kirsten Bibbins-Domingo說，「沒有一個地方像洛杉磯那樣大且複雜，情況有些類似紐約。」

擁有超過1000萬人口的洛杉磯，豪宅與骯髒住房並存，貧困與無家可歸者人數眾多，大量基本藍領勞工聚齊其中。

流行病學家稱，洛杉磯在大多數情況下，採取正確防疫措施，且曾成功的控制疫情幾個月時間。但如今，運氣可能用完了。

•節日愛出遊 病例暴增

11月疫情激增，至感恩節那周，每日確診人數達4000人，感恩節大量旅遊人潮出現，至今平均每日新增1萬4000病例。此情況呼應美國在1918年流感大流行，當時的秋季高峰是春季的五倍。

專家說，加州人並未親身經歷過如此嚴重的情況，對疫情的控制情況，抱持錯誤的信心。舊金山公共衛生局長Grant Colfax說，經過漫長的十個月人們放鬆警惕，因為這幾個月以來，情況相對不差。

然而，一旦疫情上升，洛杉磯面臨的是獨特的挑戰。洛縣有龐大的製造業，全美最繁忙的兩個港口，部分行業員工近距離工作，促進疫情散播。

根據聯邦疾病控制中心（CDC）計算，洛縣的「社會脆弱性」（social vulnerability）分數很高。這是根據平均收入、教育程度等因素，衡量該地區受自然災害或疾病爆發影響的嚴重程度。該縣的表現，比鄰近橙縣、范杜拉縣都差。

洛杉磯昂貴的住房市場，也是因素之一。美國人口普查局2019年數據，全美25個大都會中，洛杉磯住宅人滿為患的比例11%最高，紐約和灣區為6%。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，像洛縣這樣大的縣，傳播是等比級數增長，目前該縣95人中便有一人染疫。「春天的居家避疫期間路上車少，但這次差很多，聽話的人並不多。」

洛杉磯縣政委員巴傑（Kathryn Barger）和韓珍妮（Janice Hahn）譴責公共衛生單位禁止戶外用餐，其他三人和賈西提則支持衛生官員的禁令。

一些專家認為，近期有爭議的區域性居家避疫令，禁止小型戶外聚會，但卻又保持室內零售業開放，導致許多批評聲浪。

然費若說，整體來說，疫情中制定的防疫規定，對洛縣疫情控制仍有幫助，許多專家也同意此觀點。

她說，雖然當前病例爆炸，但累積死亡人數相對不高。洛縣每10萬人中有93人死於新冠肺炎，低於伊利諾州的134人，如果洛縣是一個州，死亡率排名全美第28。

但是，隨著疫情愈來愈嚴峻，加州州長紐森（Gavin Newsom）訂購5000個屍袋，大部分用於洛縣，「相對較少死亡率的情況，恐很快會改變。」