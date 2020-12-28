ICU裡的聖誕節如撒旦入侵 沒讚頌歌曲 只有監測血氧的嗶嗶聲

繽紛的聖誕樹、豐盛的聖誕大餐，溫馨的團圓，再平凡不過的溫馨景象，在2020年新冠肺炎肆虐下，成了許多人最奢侈的夢想。那些上街不戴口罩、參加地下派對的人，應該去醫院重症監護室裡看看那裡的悲慘世界。

在橙縣 富樂頓市聖裘德醫學中心（Providence St. Juude Medical Center）重症監護室（ICU），聖誕節 當天沒有任何讚頌歌曲，而是一連串監測血氧、心律下降發出的「嗶嗶聲」。唯一的紅色與綠色，是病患接上儀器的一連串管線。部分病患透過螢幕（iPad、手機）與親人聯繫，透過螢幕祈求耶穌降臨奇蹟，「牽著你的手，不要放開」。

聖誕節當天Angelica Rojas收到最好的禮物，是醫師告訴他，結婚六年丈夫清醒了，在聖裘德醫學中心重症監護室治療近一個月後，病情終見好轉。然而到了下午，丈夫再次發燒。Rojas於聖誕節當晚，透過iPad看著丈夫祈禱著，「天父，請幫助他。」

夏季疫情 高峰時，聖裘德醫學中心約有70名新冠肺炎患者，截至聖誕節上午增加至190名病患，其中42人在重症監護室。

在反對加州防疫令最嚴重的橙縣，醫院內的聖誕節，宛如撒旦入侵。橙縣警局局長本月初明確表示，不會執行州長紐森（Gavin Newsom）居家避疫規定，杭廷頓灘市長也拒絕在公共活動中戴口罩。

醫院重症監護室主任Harry Peled說：「當你看到病例數，和人們拒絕戴口罩的情況時，簡直令人沮喪。」

對醫護人員來說，最可怕的是2020年底的假期。截至26日，橙縣有近2000人住院，432人在重症監護室。

重症監護室醫師Michael Katz說，「你知道這些患者正經歷什麼，我們盡最大努力，但許多重症監護室患者情況卻不好。」

感恩、聖誕佳節民眾聚會、旅行，在在令醫護人員感到痛苦，「我們非常擔心聚會將引發更大一波疫情。每間重症監護室，都是通往殘酷未來的窗口」。

染疫病患年齡分布，從90多歲到20多歲都有，有些在聖誕節前一晚入院，有些則已在重症監護室，與病毒奮戰數周。重症監護室門後，是一位位帶著加壓口罩的病患，在呼吸機幾乎缺乏的此刻，這是他們能獲得最大的幫助。

許多病患透過鎮靜劑睡著，醒來時，彷彿不知道自己身在何處。照顧他們的護士，全天候在這些病床間不停來回奔波，替病患移動身軀，以免造成褥瘡。

在22號病房，護士Gloria Franklin拿著iPad，到Margaret Gallegos-Capetello的病床上，他的姪女一家人，透過螢幕看著她，呼喚著「親愛的阿姨，請睜開眼睛，我們愛您。」

這位91歲老人，一周前在高級社區內染疫，血氧下降時入院。當親人呼喚她時，Gallegos-Capetello帶著口罩掙扎著，隨著血氧量再次下降，不得不結束通話。

盡力照顧病患的醫護人員，今年的聖誕也僅能在電話中與親友度過。護士Elizabeth Waite自願在聖誕節值班，當天上午她與丈夫在上班前交換禮物，她戴上聖誕節耳環，「我通常聖誕節會工作，我不在乎，但今年更加艱難。」

護士Joan Pung在聖誕節前，與丈夫和兩個孩子慶祝節日，隔天上午又趕到醫院值班。「最近幾周相當艱難，幾乎每天都有緊急狀況代碼呼叫，告訴我有一條生命正在掙扎著。」她說，但聖誕節仍是美好的一天，因為當天該醫院裡沒有一位病患離世或者病危，「這就是聖誕節的奇蹟。」