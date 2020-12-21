洛縣每80人就有1確診 CDC發布購物指南

CDC建議民眾，疫情期間最好縮短購物時間，每兩周去一次即可。（洛杉磯時報）

新冠肺炎 以驚人速度在洛杉磯縣蔓延，每80人就有一人染疫，尤其超市和零售雜貨店感染率快速上升。

洛縣公共衛生局首席醫療官Jeffrey Gunzenhauser建議民眾，最好每兩周去一次零售店和超市，若商店太過壅擠，排隊人群太長，或有購物者未戴口罩，民眾最好離開。他同時建議，民眾應有一個A計畫與B計畫。」

洛杉磯加大 流行病學教授Shira Shafir重申，進入商店的民眾應戴口罩，與他人保持六呎距離，在商店不那麼擁擠時入場，盡可能減少購物時間。

聯邦疾病防治中心 （CDC）公布有關安全購物指南，建議在可能的情況下以網購取代去店內購物。以下是外出購物的安全指南。

1.在公共場所與家人之外的人接觸時，要戴口罩，尤其是難以保持社交距離的情況下。

2.若必須親自出門，請在人少的時候去，如清晨或深夜。

3.若本身為高風險者（有慢性疾病），請找出有提供替高風險人群提供特殊購買時間的商店。

4.若攜帶可重複使用的購物袋，確保每次使用前清洗乾淨。在疫情期間，某些地區暫停禁止使用這些環保購物袋，最好先查詢。

5.可使用消毒紙巾對購物車進行消毒。勿用未洗過的手，觸摸眼睛、鼻子和嘴巴。

6.若可能，盡量僅觸摸打算購買的產品。盡量不要食用試用品。最好用非接觸的付款方式，若必須接觸，付款後要盡快洗手或用乾洗手。

7.民眾進入超市或雜貨店前後，最好使用至少包含60%酒精的洗手液。到家後，準備食物或吃之前，用肥皂洗手至少20秒。

在家安全打開商品包裝注意事項如下：

1.從食品、食品包裝或袋子上，被認為感染新冠肺炎病毒的風險很低，但遵循良好的食品安全規範仍很重要。CDC指示，購買後兩小時內，將家禽、雞蛋、海鮮和其他易腐食品冷藏或冷凍。

2.在硬紙板或保鮮膜的食物上，使用專門為兼顧表面（如漂白劑或氨水）設計的消毒用品。

3.打開包裝後，用肥皂洗手至少20秒，或用至少有60%酒精的洗手液。

4.使用消毒品定期清潔和消毒廚房和料理台。