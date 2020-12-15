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莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

一線曙光 救命疫苗抵洛 醫護先開打

編譯組／綜合報導
首批新冠疫苗已于13日晚運抵洛杉磯國際機場。（洛杉磯國際機場推特）
首批新冠疫苗已于13日晚運抵洛杉磯國際機場。（洛杉磯國際機場推特）

救命的疫苗終於抵達南加州。加州14日開始接種新冠肺炎疫苗，洛杉磯第一線醫護人員，成為第一批接種疫苗者。由於加州新冠肺炎疫情正嚴峻，驟增的病例數前所未有，醫院人滿為患，疫苗上市讓大家看到希望的明燈。

洛杉磯時報報導，好萊塢凱薩醫院（Kaiser Permanente Hospital）五名醫護人員14日在加州州長紐森（Gavin Newsom）、洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）、洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）見證下，成為第一批接種疫苗的加州人。

州長紐森（右）14日在好萊塢凱薩醫院，見證第一線醫護人員率先注射新冠疫苗。（KT...
州長紐森（右）14日在好萊塢凱薩醫院，見證第一線醫護人員率先注射新冠疫苗。（KTLA）

在記者會上，加州州長紐森（Gavin Newsom）稱讚新冠疫苗進入加州一事是抗...
在記者會上，加州州長紐森（Gavin Newsom）稱讚新冠疫苗進入加州一事是抗疫中的重大進展。(州長記者會截圖）

首批新冠疫苗13日晚運抵洛杉磯國際機場。洛杉磯縣本周預計將收到近8萬3000劑疫苗，初始劑量分配給83個醫院的一線工作者。加州地區則總計獲得32萬7000記疫苗，一線醫護人員將擁有優先注射權。

這場疫情，已導致加州2萬1000多人死亡，經濟也因此崩潰。當天的疫苗注射，也開啟加州漫長疫苗接種的序幕。根據最新加州數據，截至14日（周一），聖荷昆谷（San Joaquin Valley）加護病床空置率為零，沒有能力再治療包括新冠肺炎在內的重症全部用於照護病人。

紐森14日表示：「疫苗不會改變這樣嚴峻的情況，但的確帶來希望，隧道盡頭可能會有光亮，但目前我們仍在黑暗的隧道中。目前加州正處於疫情最糟時刻，但今天充滿希望，也有樂觀的理由，但我們仍須記得目前真正處境。」

疫苗 加州 洛杉磯

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